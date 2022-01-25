Источник: тюменский ОМОН перебросили на границу с Украиной

Отряд тюменского ОМОН Росгвардии отправили в служебную командировку в Крым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отряд бойцов тюменского ОМОН Росгвардии был отправлен на полуостров Крым. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он уточнил, что цели и задачи служебной командировки силовиков держатся в строгой тайне.

«Отряд ОМОН выехал из Тюмени в командировку 25 января. В дорогу их провожали только близкие родственники. Никакой широкой огласки не было», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

По словам инсайдера, цели и задачи, которые стоят перед тюменскими силовиками, держатся в строгой тайне. Якобы о них известно крайне ограниченному кругу лиц. Получить оперативный комментарий в региональном управлении Росгвардии по Тюменской области URA.RU не удалось. Там взяли время на подготовку ответа.

Ранее агентство писало о том, что на границе с Украиной началась проверка боеготовности войск Южного военного округа. Кроме этого, более 20 кораблей Черноморского флота вышли в акваторию Черного моря для участия в учениях.

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