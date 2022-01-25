25 января 2022
24 января 2022

Источник: тюменский ОМОН перебросили на границу с Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Курган, отряд боевиков, омон, забрало
Отряд тюменского ОМОН Росгвардии отправили в служебную командировку в Крым Фото:

Отряд бойцов тюменского ОМОН Росгвардии был отправлен на полуостров Крым. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он уточнил, что цели и задачи служебной командировки силовиков держатся в строгой тайне.

«Отряд ОМОН выехал из Тюмени в командировку 25 января. В дорогу их провожали только близкие родственники. Никакой широкой огласки не было», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

По словам инсайдера, цели и задачи, которые стоят перед тюменскими силовиками, держатся в строгой тайне. Якобы о них известно крайне ограниченному кругу лиц. Получить оперативный комментарий в региональном управлении Росгвардии по Тюменской области URA.RU не удалось. Там взяли время на подготовку ответа.

Ранее агентство писало о том, что на границе с Украиной началась проверка боеготовности войск Южного военного округа. Кроме этого, более 20 кораблей Черноморского флота вышли в акваторию Черного моря для участия в учениях.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Отряд бойцов тюменского ОМОН Росгвардии был отправлен на полуостров Крым. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он уточнил, что цели и задачи служебной командировки силовиков держатся в строгой тайне. «Отряд ОМОН выехал из Тюмени в командировку 25 января. В дорогу их провожали только близкие родственники. Никакой широкой огласки не было», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. По словам инсайдера, цели и задачи, которые стоят перед тюменскими силовиками, держатся в строгой тайне. Якобы о них известно крайне ограниченному кругу лиц. Получить оперативный комментарий в региональном управлении Росгвардии по Тюменской области URA.RU не удалось. Там взяли время на подготовку ответа. Ранее агентство писало о том, что на границе с Украиной началась проверка боеготовности войск Южного военного округа. Кроме этого, более 20 кораблей Черноморского флота вышли в акваторию Черного моря для участия в учениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...