Военный флот РФ приблизился к границам Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, черноморский флот, корабль, военный, вмф рф, сметливый, сторожевой корабль
Россия проведет учения в Черном море Фото:

Более 20 кораблей Черноморского флота (ЧФ) вышли в море для участия в учениях, которые будут проводить в Черном море. Об этом рассказали в пресс-службе ЧФ.

«Более 20 кораблей Черноморского флота (ЧФ) вышли в море для участия в учении, которое будет проведено в акватории Черного моря. Корабли, боевые катера и суда обеспечения ЧФ в составе корабельных группировок вышли из пунктов базирования Севастополь и Новороссийск, после чего совершили переход в назначенные районы», — заявление опубликовано на сайте Минобороны.

В учениях будут задействованы фрегаты, сторожевые, малые ракетные, десантные и малые противолодочные корабли, ракетные катера, а также тральщики. На переходе в назначенные районы экипажи проведут учения и тренировки по организации связи, безопасному маневрированию в районах с интенсивным судоходством, организации противовоздушной обороны в море.

Основным направлением учений будет отработка действий ВМФ и воздушно-космических сил по защите национальных интересов РФ в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам. Учения охватят акватории морей, которые прилегают к территории РФ. Также учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Для этого планируют привлечь более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

Ранее Северный флот РФ начал учения с Арктической экспедиционной группировкой в Баренцевом море. В январе—феврале во всех зонах ответственности флотов проходят военно-морские учения, рассказали в Минобороны. Также Россия планирует провести совместные военные учения с Белоруссией на границе с Украиной, передает Life слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Более 20 кораблей Черноморского флота (ЧФ) вышли в море для участия в учениях, которые будут проводить в Черном море. Об этом рассказали в пресс-службе ЧФ. «Более 20 кораблей Черноморского флота (ЧФ) вышли в море для участия в учении, которое будет проведено в акватории Черного моря. Корабли, боевые катера и суда обеспечения ЧФ в составе корабельных группировок вышли из пунктов базирования Севастополь и Новороссийск, после чего совершили переход в назначенные районы», — заявление опубликовано на сайте Минобороны. В учениях будут задействованы фрегаты, сторожевые, малые ракетные, десантные и малые противолодочные корабли, ракетные катера, а также тральщики. На переходе в назначенные районы экипажи проведут учения и тренировки по организации связи, безопасному маневрированию в районах с интенсивным судоходством, организации противовоздушной обороны в море. Основным направлением учений будет отработка действий ВМФ и воздушно-космических сил по защите национальных интересов РФ в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам. Учения охватят акватории морей, которые прилегают к территории РФ. Также учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Для этого планируют привлечь более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих. Ранее Северный флот РФ начал учения с Арктической экспедиционной группировкой в Баренцевом море. В январе—феврале во всех зонах ответственности флотов проходят военно-морские учения, рассказали в Минобороны. Также Россия планирует провести совместные военные учения с Белоруссией на границе с Украиной, передает Life слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...