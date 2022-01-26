Военный флот РФ приблизился к границам Украины

Россия проведет учения в Черном море Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Более 20 кораблей Черноморского флота (ЧФ) вышли в море для участия в учениях, которые будут проводить в Черном море. Об этом рассказали в пресс-службе ЧФ.

«Более 20 кораблей Черноморского флота (ЧФ) вышли в море для участия в учении, которое будет проведено в акватории Черного моря. Корабли, боевые катера и суда обеспечения ЧФ в составе корабельных группировок вышли из пунктов базирования Севастополь и Новороссийск, после чего совершили переход в назначенные районы», — заявление опубликовано на сайте Минобороны.

В учениях будут задействованы фрегаты, сторожевые, малые ракетные, десантные и малые противолодочные корабли, ракетные катера, а также тральщики. На переходе в назначенные районы экипажи проведут учения и тренировки по организации связи, безопасному маневрированию в районах с интенсивным судоходством, организации противовоздушной обороны в море.

Основным направлением учений будет отработка действий ВМФ и воздушно-космических сил по защите национальных интересов РФ в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам. Учения охватят акватории морей, которые прилегают к территории РФ. Также учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Для этого планируют привлечь более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

Ранее Северный флот РФ начал учения с Арктической экспедиционной группировкой в Баренцевом море. В январе—феврале во всех зонах ответственности флотов проходят военно-морские учения, рассказали в Минобороны. Также Россия планирует провести совместные военные учения с Белоруссией на границе с Украиной, передает Life слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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