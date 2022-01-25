На границе с Украиной началась проверка боеготовности

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В учениях ЮВО примут участие более 6 тысяч военнослужащих Фото:

В войсках Южного военного округа (ЮВО) началась массовая проверка боеготовности. Об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

«Воинские части ЮВО были подняты по сигналу учебной тревоги с последующим выходом в районы сосредоточения. По плану проверки ряд соединений и воинских частей приступили к совершению маршей комбинированным способом на общевойсковые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач. В проверке задействованы более 6 тысяч военнослужащих», — передает РИА «Новости» слова Астафьева.

Отмечается, что в ходе учений будут проведены боевые стрельбы. В учениях будут задействованы части общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что по всей стране будут проведены масштабные учения Военно-морского флота. Маневры пройдут в январе и феврале во всех зонах ответственности флотов. Россия также проведет совместные военные учения с Китаем, пишет RT.

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В войсках Южного военного округа (ЮВО) началась массовая проверка боеготовности. Об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев. «Воинские части ЮВО были подняты по сигналу учебной тревоги с последующим выходом в районы сосредоточения. По плану проверки ряд соединений и воинских частей приступили к совершению маршей комбинированным способом на общевойсковые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач. В проверке задействованы более 6 тысяч военнослужащих», — передает РИА «Новости» слова Астафьева. Отмечается, что в ходе учений будут проведены боевые стрельбы. В учениях будут задействованы части общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии. Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что по всей стране будут проведены масштабные учения Военно-морского флота. Маневры пройдут в январе и феврале во всех зонах ответственности флотов. Россия также проведет совместные военные учения с Китаем, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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