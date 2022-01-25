На границе с Украиной началась проверка боеготовности

В войсках Южного военного округа (ЮВО) началась массовая проверка боеготовности. Об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
«Воинские части ЮВО были подняты по сигналу учебной тревоги с последующим выходом в районы сосредоточения. По плану проверки ряд соединений и воинских частей приступили к совершению маршей комбинированным способом на общевойсковые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач. В проверке задействованы более 6 тысяч военнослужащих», — передает РИА «Новости» слова Астафьева.
Отмечается, что в ходе учений будут проведены боевые стрельбы. В учениях будут задействованы части общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что по всей стране будут проведены масштабные учения Военно-морского флота. Маневры пройдут в январе и феврале во всех зонах ответственности флотов. Россия также проведет совместные военные учения с Китаем, пишет RT.
В войсках Южного военного округа (ЮВО) началась массовая проверка боеготовности. Об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев. «Воинские части ЮВО были подняты по сигналу учебной тревоги с последующим выходом в районы сосредоточения. По плану проверки ряд соединений и воинских частей приступили к совершению маршей комбинированным способом на общевойсковые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач. В проверке задействованы более 6 тысяч военнослужащих», — передает РИА «Новости» слова Астафьева. Отмечается, что в ходе учений будут проведены боевые стрельбы. В учениях будут задействованы части общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии. Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что по всей стране будут проведены масштабные учения Военно-морского флота. Маневры пройдут в январе и феврале во всех зонах ответственности флотов. Россия также проведет совместные военные учения с Китаем, пишет RT.