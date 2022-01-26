«Единая Россия» призвала помочь Донбассу оружием

Владимир Васильев попросил наладить поставки оружия в ЛНР и ДНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Из-за готовящейся агрессии со стороны Украины России нужно помочь поставками оружия самопровозглашенным Луганской и Донецкой народной республикам. Об этом сообщил руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, обратившись к руководству страны с этим предложением.

«Нас беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР. Нужна помощь в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции. Обращаемся к руководству нашей страны оказать им помощь», — приводятся его слова в telegram-канале «Единая Россия. Официально».

Он также отметил, что бросать людей на этих территориях «на произвол киевского режима» нельзя. Кроме поставок оружия Васильев предложил также предоставить все меры для обеспечения безопасности граждан ЛНР и ДНР. В свою очередь, по его словам, оружие поможет сдержать агрессию Украины на этих территориях.

Ранее такое же предложение высказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он считает, что Россия должна помочь с поставками вооружения на эти территории для повышения их обороноспособности в связи с возможной украинской агрессией.

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