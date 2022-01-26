Германия признала зависимость от российского газа

Германия более чем наполовину зависит от газа, который добывает и транспортирует в Европу Россия. Такое заявление сделал глава Минэкономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек на презентации годового экономического отчета за 2022 год.
«У нас ситуация, когда все договоры о поставках обслуживаются. Это значит, что Германия примерно на 55 процентов зависит от российского газа, в прошедшие годы, во всяком случае», — сказал он на брифинге в Берлине, трансляцию мероприятия ведет Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии.
Ранее он заявил о том, что любые санкции против России затронут и немецкую экономику. Политик подчеркнул, что германские власти делают все, чтобы эти санкции в отношении РФ не были введены.
При этом в декабре 2021 года вице-канцлер ФРГ назвал газопровод «Северный поток-2» «геополитической ошибкой Германии». Остается неясным, сможет ли он начать работу, однако, по его словам, нужно принимать решение в соответствии с законодательством страны.
Германия более чем наполовину зависит от газа, который добывает и транспортирует в Европу Россия. Такое заявление сделал глава Минэкономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек на презентации годового экономического отчета за 2022 год. «У нас ситуация, когда все договоры о поставках обслуживаются. Это значит, что Германия примерно на 55 процентов зависит от российского газа, в прошедшие годы, во всяком случае», — сказал он на брифинге в Берлине, трансляцию мероприятия ведет Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии. Ранее он заявил о том, что любые санкции против России затронут и немецкую экономику. Политик подчеркнул, что германские власти делают все, чтобы эти санкции в отношении РФ не были введены. При этом в декабре 2021 года вице-канцлер ФРГ назвал газопровод «Северный поток-2» «геополитической ошибкой Германии». Остается неясным, сможет ли он начать работу, однако, по его словам, нужно принимать решение в соответствии с законодательством страны.