Германия признала зависимость от российского газа

26 января 2022 в 19:49 Размер текста - 17 +

В последние годы Германия зависит от российского газа, заявил Роберт Хабек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Германия более чем наполовину зависит от газа, который добывает и транспортирует в Европу Россия. Такое заявление сделал глава Минэкономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек на презентации годового экономического отчета за 2022 год. «У нас ситуация, когда все договоры о поставках обслуживаются. Это значит, что Германия примерно на 55 процентов зависит от российского газа, в прошедшие годы, во всяком случае», — сказал он на брифинге в Берлине, трансляцию мероприятия ведет Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии. Ранее он заявил о том, что любые санкции против России затронут и немецкую экономику. Политик подчеркнул, что германские власти делают все, чтобы эти санкции в отношении РФ не были введены. При этом в декабре 2021 года вице-канцлер ФРГ назвал газопровод «Северный поток-2» «геополитической ошибкой Германии». Остается неясным, сможет ли он начать работу, однако, по его словам, нужно принимать решение в соответствии с законодательством страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Германия более чем наполовину зависит от газа, который добывает и транспортирует в Европу Россия. Такое заявление сделал глава Минэкономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек на презентации годового экономического отчета за 2022 год. «У нас ситуация, когда все договоры о поставках обслуживаются. Это значит, что Германия примерно на 55 процентов зависит от российского газа, в прошедшие годы, во всяком случае», — сказал он на брифинге в Берлине, трансляцию мероприятия ведет Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии. Ранее он заявил о том, что любые санкции против России затронут и немецкую экономику. Политик подчеркнул, что германские власти делают все, чтобы эти санкции в отношении РФ не были введены. При этом в декабре 2021 года вице-канцлер ФРГ назвал газопровод «Северный поток-2» «геополитической ошибкой Германии». Остается неясным, сможет ли он начать работу, однако, по его словам, нужно принимать решение в соответствии с законодательством страны.