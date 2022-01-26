Германия признала зависимость от российского газа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, газовая конфорка, пламя, огонь
В последние годы Германия зависит от российского газа, заявил Роберт Хабек Фото:

Германия более чем наполовину зависит от газа, который добывает и транспортирует в Европу Россия. Такое заявление сделал глава Минэкономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек на презентации годового экономического отчета за 2022 год.

«У нас ситуация, когда все договоры о поставках обслуживаются. Это значит, что Германия примерно на 55 процентов зависит от российского газа, в прошедшие годы, во всяком случае», — сказал он на брифинге в Берлине, трансляцию мероприятия ведет Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии.

Ранее он заявил о том, что любые санкции против России затронут и немецкую экономику. Политик подчеркнул, что германские власти делают все, чтобы эти санкции в отношении РФ не были введены.

При этом в декабре 2021 года вице-канцлер ФРГ назвал газопровод «Северный поток-2» «геополитической ошибкой Германии». Остается неясным, сможет ли он начать работу, однако, по его словам, нужно принимать решение в соответствии с законодательством страны.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Германия более чем наполовину зависит от газа, который добывает и транспортирует в Европу Россия. Такое заявление сделал глава Минэкономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек на презентации годового экономического отчета за 2022 год. «У нас ситуация, когда все договоры о поставках обслуживаются. Это значит, что Германия примерно на 55 процентов зависит от российского газа, в прошедшие годы, во всяком случае», — сказал он на брифинге в Берлине, трансляцию мероприятия ведет Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии. Ранее он заявил о том, что любые санкции против России затронут и немецкую экономику. Политик подчеркнул, что германские власти делают все, чтобы эти санкции в отношении РФ не были введены. При этом в декабре 2021 года вице-канцлер ФРГ назвал газопровод «Северный поток-2» «геополитической ошибкой Германии». Остается неясным, сможет ли он начать работу, однако, по его словам, нужно принимать решение в соответствии с законодательством страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...