25 января 2022

В Кургане на месте павильона экс-главы ОПГ началось строительство

© Служба новостей «URA.RU»
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Некрасовский рынок. Курган, некрасовский рынок, некрасовская ярмарка
На Некрасовской ярмарке в Кургане строят новый павильон Фото:

В Кургане на месте павильона экс-лидера ОПГ Дмитрия Попова на Некрасовской ярмарке началось строительство нового объекта. Информацию о строительстве URA.RU подтвердили в пресс-службе администрации города.

«В январе 2022 года продолжаются работы по установке торговых павильонов вдоль проспекта Машиностроителей. В 2020 году установлен первый павильон, в декабре 2021 года — второй павильон. Недавно начались работы по установке третьего павильона. Мероприятия по модернизации ярмарки „Некрасовская“ направлены, в первую очередь, на создание современного облика ярмарки, повышение комфорта и качества обслуживания потребителей», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Бывшая владелица павильона, который ранее стоял на этом месте, Ольга Дмитренкова считает, что ситуацию абсурдной. «Администрация города отказалась внести в схему мой павильон, чтобы узаконить его размещение. Мне заявили, что там нет места. Мне не предлагали альтернативного варианта: модернизировать или построить новый павильон. Просто отказали с формулировкой „нет места“. Теперь получается, что места нет лично для меня, для кого-то другого место нашлось», — сказала Дмитренкова URA.RU.

Ранее Ольга Дмитренкова жаловалась в СКР. Ситуацию взял под контроль председатель СУ СК Александр Бастрыкин. Было возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками администрации, выразившемся в неправомерном делегировании АО «Курганский центральный рынок» полномочий по организации Некрасовской ярмарки. Дело также рассматривает областное УФАС. Однако суд по отмене решения комиссии не включать павильон в схему размещения объектов предпринимательница проиграла. URA.RU также писало, что ранее павильон принадлежал экс-лидеру курганской ОПГ Дмитрию Попову, постройку пытались сжечь.

Некрасовский рынок. Курган
На Некрасовской ярмарке в Кургане стоят третий павильон. За это место предприниматель судилась с мэрией
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В Кургане на месте павильона экс-лидера ОПГ Дмитрия Попова на Некрасовской ярмарке началось строительство нового объекта. Информацию о строительстве URA.RU подтвердили в пресс-службе администрации города. «В январе 2022 года продолжаются работы по установке торговых павильонов вдоль проспекта Машиностроителей. В 2020 году установлен первый павильон, в декабре 2021 года — второй павильон. Недавно начались работы по установке третьего павильона. Мероприятия по модернизации ярмарки „Некрасовская“ направлены, в первую очередь, на создание современного облика ярмарки, повышение комфорта и качества обслуживания потребителей», — сообщили в пресс-службе мэрии. Бывшая владелица павильона, который ранее стоял на этом месте, Ольга Дмитренкова считает, что ситуацию абсурдной. «Администрация города отказалась внести в схему мой павильон, чтобы узаконить его размещение. Мне заявили, что там нет места. Мне не предлагали альтернативного варианта: модернизировать или построить новый павильон. Просто отказали с формулировкой „нет места“. Теперь получается, что места нет лично для меня, для кого-то другого место нашлось», — сказала Дмитренкова URA.RU. Ранее Ольга Дмитренкова жаловалась в СКР. Ситуацию взял под контроль председатель СУ СК Александр Бастрыкин. Было возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками администрации, выразившемся в неправомерном делегировании АО «Курганский центральный рынок» полномочий по организации Некрасовской ярмарки. Дело также рассматривает областное УФАС. Однако суд по отмене решения комиссии не включать павильон в схему размещения объектов предпринимательница проиграла. URA.RU также писало, что ранее павильон принадлежал экс-лидеру курганской ОПГ Дмитрию Попову, постройку пытались сжечь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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