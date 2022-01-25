В Кургане на месте павильона экс-главы ОПГ началось строительство

На Некрасовской ярмарке в Кургане строят новый павильон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на месте павильона экс-лидера ОПГ Дмитрия Попова на Некрасовской ярмарке началось строительство нового объекта. Информацию о строительстве URA.RU подтвердили в пресс-службе администрации города.

«В январе 2022 года продолжаются работы по установке торговых павильонов вдоль проспекта Машиностроителей. В 2020 году установлен первый павильон, в декабре 2021 года — второй павильон. Недавно начались работы по установке третьего павильона. Мероприятия по модернизации ярмарки „Некрасовская“ направлены, в первую очередь, на создание современного облика ярмарки, повышение комфорта и качества обслуживания потребителей», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Бывшая владелица павильона, который ранее стоял на этом месте, Ольга Дмитренкова считает, что ситуацию абсурдной. «Администрация города отказалась внести в схему мой павильон, чтобы узаконить его размещение. Мне заявили, что там нет места. Мне не предлагали альтернативного варианта: модернизировать или построить новый павильон. Просто отказали с формулировкой „нет места“. Теперь получается, что места нет лично для меня, для кого-то другого место нашлось», — сказала Дмитренкова URA.RU.

Ранее Ольга Дмитренкова жаловалась в СКР. Ситуацию взял под контроль председатель СУ СК Александр Бастрыкин. Было возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками администрации, выразившемся в неправомерном делегировании АО «Курганский центральный рынок» полномочий по организации Некрасовской ярмарки. Дело также рассматривает областное УФАС. Однако суд по отмене решения комиссии не включать павильон в схему размещения объектов предпринимательница проиграла. URA.RU также писало, что ранее павильон принадлежал экс-лидеру курганской ОПГ Дмитрию Попову, постройку пытались сжечь.

На Некрасовской ярмарке в Кургане стоят третий павильон. За это место предприниматель судилась с мэрией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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