В Госдуме готовы начать поставки оружия в Донбасс

26 января 2022 в 21:11 Размер текста - 17 +

Оружие могут поставить в течение нескольких часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Россия готова начать поставки оружия в Донбасс, если Украина начнет военные действия. С таким заявление выступил зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия»). «Больших проблем для того, чтобы в течение нескольких часов вооружение было на территории ЛНР и ДНР, у нас не существует. Если Украина развязывает военные действия, то естественно, будут даны команды верховным главнокомандующим, и министерство обороны оперативно и быстро поставит то вооружение, которое позволит удержать на позициях ВСУ, чтобы они не убивали мирное население, и нейтрализовать то вооружение, которое НАТО поставляет Украине», — цитирует Водолацкого «Интерфакс». По его словам, решение примет президент РФ Владимир Путин. Поставки могут начать заранее, если станет очевидно намерение Украины начать военный конфликт при поддержке стран Запада, заявил политик. Водолацкий надеется, что Киев выберет дипломатичный сценарий. Россия не собирается отправлять в Донбасс своих военных, отметил он. Ранее вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев призвали помочь ДНР и ЛНР оружием. По словам Турчака, в партии обеспокоены поставками вооружения НАТО в Киев. Увеличилось число обстрелов на Донбассе, сказал он. Украина получила партию оружию из США, сообщает «Ридус». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия готова начать поставки оружия в Донбасс, если Украина начнет военные действия. С таким заявление выступил зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия»). «Больших проблем для того, чтобы в течение нескольких часов вооружение было на территории ЛНР и ДНР, у нас не существует. Если Украина развязывает военные действия, то естественно, будут даны команды верховным главнокомандующим, и министерство обороны оперативно и быстро поставит то вооружение, которое позволит удержать на позициях ВСУ, чтобы они не убивали мирное население, и нейтрализовать то вооружение, которое НАТО поставляет Украине», — цитирует Водолацкого «Интерфакс». По его словам, решение примет президент РФ Владимир Путин. Поставки могут начать заранее, если станет очевидно намерение Украины начать военный конфликт при поддержке стран Запада, заявил политик. Водолацкий надеется, что Киев выберет дипломатичный сценарий. Россия не собирается отправлять в Донбасс своих военных, отметил он. Ранее вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев призвали помочь ДНР и ЛНР оружием. По словам Турчака, в партии обеспокоены поставками вооружения НАТО в Киев. Увеличилось число обстрелов на Донбассе, сказал он. Украина получила партию оружию из США, сообщает «Ридус».