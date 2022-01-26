26 января 2022

Генсек НАТО предложил России восстановить сотрудничество

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, столтенберг йенс
России и НАТО нужно восстановить дипломатическое и военное сотрудничество, заявил Йенс Столтенберг Фото:
новость из сюжета
Переговоры России и НАТО

НАТО предлагает России восстановить дипломатические миссии в Москве и Брюсселе. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на брифинге, транслируемом в Twitter.

«Россия разорвала дипломатические отношения с НАТО, что усложняет наш диалог. Нам необходимо восстановить работу представительств в Москве и Брюсселе», — заявил Йенс Столтенберг. Также он сообщил, что НАТО передало РФ свои письменные предложения по безопасности параллельно с США.

Он добавил, что НАТО и РФ нужно в полной мере использовать каналы связи между военными, чтобы достичь снижения рисков и прозрачности. По его словам, также стоит установить гражданские каналы связи на случай экстренных ситуаций.

Генсек альянса отметил, что между Россией и НАТО имеются серьезные разногласия. «Именно это служит причиной для повышения важности диалога в этих условиях», — резюмировал Йенс Столтенберг.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ сообщили, что получили ответ НАТО на предложения по гарантиям безопасности, пишет RT. Американский посол в Москве Джон Салливан передал в МИД РФ ответ США на предложения России по гарантиям безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил США о последствиях на случай, если они проигнорируют озабоченности РФ. Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о необычном шаге России в переговорах с США.

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НАТО предлагает России восстановить дипломатические миссии в Москве и Брюсселе. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на брифинге, транслируемом в Twitter. «Россия разорвала дипломатические отношения с НАТО, что усложняет наш диалог. Нам необходимо восстановить работу представительств в Москве и Брюсселе», — заявил Йенс Столтенберг. Также он сообщил, что НАТО передало РФ свои письменные предложения по безопасности параллельно с США. Он добавил, что НАТО и РФ нужно в полной мере использовать каналы связи между военными, чтобы достичь снижения рисков и прозрачности. По его словам, также стоит установить гражданские каналы связи на случай экстренных ситуаций. Генсек альянса отметил, что между Россией и НАТО имеются серьезные разногласия. «Именно это служит причиной для повышения важности диалога в этих условиях», — резюмировал Йенс Столтенберг. Ранее сообщалось, что в МИД РФ сообщили, что получили ответ НАТО на предложения по гарантиям безопасности, пишет RT. Американский посол в Москве Джон Салливан передал в МИД РФ ответ США на предложения России по гарантиям безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил США о последствиях на случай, если они проигнорируют озабоченности РФ. Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о необычном шаге России в переговорах с США.
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