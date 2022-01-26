Ученые сообщили об опасности из-за нового вируса

Коронавирус летучих мышей NeoCov, который был недавно обнаружен в ЮАР, может стать опасным для людей. Об этом сообщается в исследовании ученых, опубликованном на сайте bioRxiv.
По данным исследователей, NeoCov начнет заражать людей, если произойдет всего одна мутация. Пока что вирус распространяется только среди летучих мышей. «Инфекция не может быть перекрестно нейтрализована антителами, нацеленными на COVID-19 или [коронавирус ближневосточного респираторного синдрома]», — подчеркнули ученые.
Коронавирус летучих мышей NeoCov, который был недавно обнаружен в ЮАР, может стать опасным для людей. Об этом сообщается в исследовании ученых, опубликованном на сайте bioRxiv. По данным исследователей, NeoCov начнет заражать людей, если произойдет всего одна мутация. Пока что вирус распространяется только среди летучих мышей. «Инфекция не может быть перекрестно нейтрализована антителами, нацеленными на COVID-19 или [коронавирус ближневосточного респираторного синдрома]», — подчеркнули ученые. В ноябре 2021 года ученые обнаружили в ЮАР новый штамм коронавируса, который получил название «Омикрон». В беседе с URA.RU ученый Владимир Тимошилов заявил, что «Омикрон» постепенно обретает формы обычного ОРВИ. В декабре в Африке почти 90 человек погибли от неизвестной болезни. Врач Андрей Поздняков сообщил, что при «Омикроне» начал исчезать самый частый симптом COVID-19, передает телеканал 360.