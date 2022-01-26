Козак назвал действия НАТО возле границ России недопустимыми

Россия не может не реагировать на то, что у ее границ проводятся военные учения НАТО. Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам встречи советников «нормандского формата» в Париже.
«Это недопустимо. У наших границ проводятся масштабные маневры вооруженных сил стран, прямо у наших границ, которые никакого отношения к Украине, к безопасности Украины не имеют. Мы не можем тоже на это смотреть сквозь пальцы», — приводит слова Дмитрия Козака РИА «Новости».
Россия не может не реагировать на то, что у ее границ проводятся военные учения НАТО. Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам встречи советников «нормандского формата» в Париже. «Это недопустимо. У наших границ проводятся масштабные маневры вооруженных сил стран, прямо у наших границ, которые никакого отношения к Украине, к безопасности Украины не имеют. Мы не можем тоже на это смотреть сквозь пальцы», — приводит слова Дмитрия Козака РИА «Новости». Ранее сообщалось, что войска НАТО стянулись к российским границам для проведения учений. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию восстановить прямое сотрудничество с альянсом. В Пентагоне сообщили о проведении военно-морских учений НАТО, пишет RT.