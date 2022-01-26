26 января 2022

Козак назвал действия НАТО возле границ России недопустимыми

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Российский инвестиционный форум в Сочи 2018. Первый день. Сочи, козак дмитрий, портрет
Учения НАТО не имеют отношения к безопасности Украины, считает Дмитрий Козак Фото:
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Переговоры России и НАТО

Россия не может не реагировать на то, что у ее границ проводятся военные учения НАТО. Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам встречи советников «нормандского формата» в Париже.

«Это недопустимо. У наших границ проводятся масштабные маневры вооруженных сил стран, прямо у наших границ, которые никакого отношения к Украине, к безопасности Украины не имеют. Мы не можем тоже на это смотреть сквозь пальцы», — приводит слова Дмитрия Козака РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что войска НАТО стянулись к российским границам для проведения учений. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию восстановить прямое сотрудничество с альянсом. В Пентагоне сообщили о проведении военно-морских учений НАТО, пишет RT.

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Россия не может не реагировать на то, что у ее границ проводятся военные учения НАТО. Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам встречи советников «нормандского формата» в Париже. «Это недопустимо. У наших границ проводятся масштабные маневры вооруженных сил стран, прямо у наших границ, которые никакого отношения к Украине, к безопасности Украины не имеют. Мы не можем тоже на это смотреть сквозь пальцы», — приводит слова Дмитрия Козака РИА «Новости». Ранее сообщалось, что войска НАТО стянулись к российским границам для проведения учений. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию восстановить прямое сотрудничество с альянсом. В Пентагоне сообщили о проведении военно-морских учений НАТО, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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