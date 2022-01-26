26 января 2022
25 января 2022

В Тюмени на дороге сгорела маршрутка. Видео

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Сгоревшая маршрутка. Челябинск, пожар, маршрутка, сгоревшая машина
Огонь полностью уничтожил пассажирскую «Газель» (архивное фото) Фото:

Пассажирское маршрутное такси сгорело в Тюмени утром 27 января, людям пришлось эвакуироваться из пылающего транспорта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

«27 января в начале девятого утра в Тюмени на улице Первомайской, 55 произошло возгорание маршрутного такси. Девять пассажиров и водитель эвакуировались самостоятельно. В результате происшествия погибших и пострадавших нет», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС Тюменской области.

Транспорт тушили две единицы техники и шесть человек личного состава. Причины, по которым «Газель» загорелась, пока не установлены.

На видео, снятом очевидцами, водитель маршрутки пытается самостоятельно затушить огонь под капотом. Однако его попытки ликвидировать возгорание не увенчались успехом. Автомобиль полностью сгорел.

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Пассажирское маршрутное такси сгорело в Тюмени утром 27 января, людям пришлось эвакуироваться из пылающего транспорта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. «27 января в начале девятого утра в Тюмени на улице Первомайской, 55 произошло возгорание маршрутного такси. Девять пассажиров и водитель эвакуировались самостоятельно. В результате происшествия погибших и пострадавших нет», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС Тюменской области. Транспорт тушили две единицы техники и шесть человек личного состава. Причины, по которым «Газель» загорелась, пока не установлены. На видео, снятом очевидцами, водитель маршрутки пытается самостоятельно затушить огонь под капотом. Однако его попытки ликвидировать возгорание не увенчались успехом. Автомобиль полностью сгорел.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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