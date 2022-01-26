Медведев оценил возможность создания блока «анти-НАТО»

27 января 2022 в 10:30 Размер текста - 17 +

Россия никогда не считала неприемлемым существование НАТО, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия пытается сблизиться со странами-участницами НАТО вместо того, чтобы противостоять альянсу. Так зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на вопрос о возможном создании блока «анти-НАТО». По его мнению, понятия противоборствующих военных блоков устарело. «Вообще блоки — это понятие устаревшее, из периода холодной войны, от которой вроде бы все пытаются отойти. Более того, мы пытались выстроить отношения и переговоры разные шли, в том числе даже о том, как нам ближе быть с НАТО. Но нас не услышали, нас не хотят видеть, поэтому ситуация развивается по другому сценарию», — цитирует Дмитрия Медведева Lenta.ru. Зампред Совбеза РФ обратил внимание на парадокс существования Североатлантического альянса — сейчас у него нет противника, страны или содружества государств, для которых существование западного мира и НАТО было бы неприемлемым. Медведев подчеркнул, что Россия также никогда не придерживалась подобных взглядов, несмотря на проблемы во взаимодействии со странами альянса. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России восстановить дипломатические миссии в Москве и Брюсселе, передает RT. По его словам, разрыв отношений с альянсом усложняет диалог. Столтенберг добавил, что НАТО и РФ нужно в полной мере использовать каналы связи между военными, чтобы достичь снижения рисков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия пытается сблизиться со странами-участницами НАТО вместо того, чтобы противостоять альянсу. Так зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на вопрос о возможном создании блока «анти-НАТО». По его мнению, понятия противоборствующих военных блоков устарело. «Вообще блоки — это понятие устаревшее, из периода холодной войны, от которой вроде бы все пытаются отойти. Более того, мы пытались выстроить отношения и переговоры разные шли, в том числе даже о том, как нам ближе быть с НАТО. Но нас не услышали, нас не хотят видеть, поэтому ситуация развивается по другому сценарию», — цитирует Дмитрия Медведева Lenta.ru. Зампред Совбеза РФ обратил внимание на парадокс существования Североатлантического альянса — сейчас у него нет противника, страны или содружества государств, для которых существование западного мира и НАТО было бы неприемлемым. Медведев подчеркнул, что Россия также никогда не придерживалась подобных взглядов, несмотря на проблемы во взаимодействии со странами альянса. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России восстановить дипломатические миссии в Москве и Брюсселе, передает RT. По его словам, разрыв отношений с альянсом усложняет диалог. Столтенберг добавил, что НАТО и РФ нужно в полной мере использовать каналы связи между военными, чтобы достичь снижения рисков.