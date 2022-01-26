Владелец «Красного и Белого» избавился от актива в Челябинске. Скрин

27 января 2022 в 20:41 Размер текста - 17 +

В Челябинске прекратило существование ООО «Бараус», входившее в федеральную алкосеть «Красное и Белое» миллиардера Сергея Студенникова. Это следует из данных сервиса СБИС. Компания была учреждена Студенниковым в 2011 году. Запись о ее ликвидации внесена в Единый госреестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 26 января. Ликвидационные процессы в фирме, как и в ряде других активов Студенникова, начались в прошлом году. К концу ноября 2021 года в Челябинской области насчитывалось почти два десятка ООО, относящихся к «Красному и Белому». На сегодня все они либо ликвидированы, либо находятся в стадии ликвидации. Этот же процесс идет и в Свердловской области. В «К&Б» объяснили это URA.RU реорганизацией структуры компании. Источники URA.RU объясняют, что реорганизация позволит Студенникову навести порядок в активах. При этом она не влияет на количество торговых точек и численность работников сети.