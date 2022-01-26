Суд рассмотрит иск противников QR-кодов к пермскому губернатору

Указ Дмитрия Махонина о QR-кодах оспорят в суде Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Пермский краевой суд принял к производству иск жителей региона к губернатору Дмитрию Махонину, в котором они требуют отменить систему QR-кодов и другие коронавирусные ограничения. Предварительное заседание назначено на 21 февраля, следует из картотеки суда. Истцами выступают 27 человек, но к процессу могут подключиться и другие, уверен один из заявителей Михаил Новожилов.

«Скоро будет готова форма, по которой к этому иску сможет присоединиться каждый житель края. Это наш шанс, чтобы всем объединиться и дать бой в суде действиям губернатора. Это будет схватка за наши права, за здоровье нас, наших детей и внуков!» — пишет он в соцсети «ВКонтакте».

Ранее противники системы QR-кодов пытались обжаловать указ губернатора о коронавирусных ограничениях с помощью прокуратуры, но получили отказ. URA.RU рассказывало также о том, что Пермский краевой суд отказал пермякам, которые требовали отменить распоряжение главы регионального Роспотребнадзора об обязательной вакцинации некоторых категорий жителей.