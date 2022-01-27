В Конгрессе обвинили Байдена в помощи Украине из-за его сына

Президент США Джо Байден помогает Украине из-за скандала с сыном президента Хантером. У Киева якобы есть компромат на сына американского президента. Об этом в подкасте War room рассказала конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Грин.
«Наши солдаты могут погибнуть в войне с обладающей ядерным оружием Россией. Потому что у Украины есть компромат на Хантера Байдена», — заявила политик.
За плечами американской конгрессвумен — продвижение теорий заговора и предложение вынести импичмент Байдену. По ее словам, президент США «злоупотреблял властью, позволив своему сыну Хантеру Байдену тянуть деньги из крупнейших врагов Америки — России и Китая».
В 2020 году издание New York Post опубликовало ряд материалов о сыне противника Трампа, Хантера Байдена. По словам журналистов, всю информацию они взяли из ноутбука, который Байден младший сдал в ремонт, но так и не оплатил. Согласно сведениям, он заключал коррупционные сделки. Позже сотрудники телеканала Fox News заявили, что документы, доказывающие его причастность к коррупционным преступлениям, исчезли при доставке. Ранее Хантер Байден стал фигурантом громкого сексуального скандала. В ноутбуке у 50-летнего бизнесмена нашли фотографии несовершеннолетних детей.
Президент США Джо Байден помогает Украине из-за скандала с сыном президента Хантером. У Киева якобы есть компромат на сына американского президента. Об этом в подкасте War room рассказала конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Грин. «Наши солдаты могут погибнуть в войне с обладающей ядерным оружием Россией. Потому что у Украины есть компромат на Хантера Байдена», — заявила политик. За плечами американской конгрессвумен — продвижение теорий заговора и предложение вынести импичмент Байдену. По ее словам, президент США «злоупотреблял властью, позволив своему сыну Хантеру Байдену тянуть деньги из крупнейших врагов Америки — России и Китая». В 2020 году издание New York Post опубликовало ряд материалов о сыне противника Трампа, Хантера Байдена. По словам журналистов, всю информацию они взяли из ноутбука, который Байден младший сдал в ремонт, но так и не оплатил. Согласно сведениям, он заключал коррупционные сделки. Позже сотрудники телеканала Fox News заявили, что документы, доказывающие его причастность к коррупционным преступлениям, исчезли при доставке. Ранее Хантер Байден стал фигурантом громкого сексуального скандала. В ноутбуке у 50-летнего бизнесмена нашли фотографии несовершеннолетних детей.