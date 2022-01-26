Свердловские власти разрешили ресторанам работать ночью

Запрет на ночную работу ресторанов отложен до начала февраля Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Рестораны Свердловской области смогут работать с 23:00 до 06:00 до 3 февраля. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационного развития (ДИП) Свердловской области. Ограничения на ночную работу должны были начать действовать с 28 января.

«До 3 февраля продлен срок, в течение которого организации общественного питания могут работать в ночное время», — сообщили в ДИПе. Там отметили, что соответствующий указ уже подписан.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 19 января подписал указ на запрет ночной работы ресторанов. Исключение составляют только работа на вынос и доставку. Предполагается, что такая мера поможет сдержать заболеваемость коронавирусом на фоне распространения штамма «Омикрон», который считается более заразным, чем другие разновидности COVID-19.

Строгие коронавирусные ограничения в регионе отменили накануне новогодних праздников, чтобы горожане могли купить подарки, а бизнес не потерпел серьезный ущерб. Была отменена пропускная система с использованием QR-кодов в торговых центрах. С 25 января ограничения поэтапно возвращаются.