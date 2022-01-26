Свердловский депутат помогла выбрать главного единоросса ХМАО

Борис Хохряков переизбран на должность секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков переизбран в должности секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» на следующие пять лет. Его кандидатуру перед голосованием на партийной конференции просила поддержать депутат Госдумы от Свердловской области, член генерального совета «Единой России» Жанна Рябцева, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня мы от лица [уральского] межрегионального координационного совета [ЕР] просим поддержать кандидатуру Хохрякова Бориса Сергеевича. Человека который, что называется, где родился там и пригодился, прожил на севере почти 50 лет. Здесь живут настоящие закаленные люди», — обратилась к однопартийцам перед голосованием Рябцева. Югорские единороссы за кандидатуру Хохрякова проголосовали большинством голосов.

Сам переизбранный секретарь регионального отделения ЕР на брифинге определил ключевые задачи, стоящие перед партией в ближайшие пять лет. «Сформирована народная программа. В ее составлении принимали участие десятки тысяч югорчан. Сейчас основная задача в ближайшую пятилетку все эти задачи поставленные выполнить. Считаю, что стоит продолжить работу по оказанию помощи населения и докторам в условиях антиковидных ограничений», — прокомментировал Хохряков.

Ранее URA.RU сообщало, что в преддверии региональной конференции «Единой России» в муниципалитетах ХМАО также прошли партийные собрания. Местные политсоветы обновились не меньше, чем на 10%.

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