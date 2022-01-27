Силовики изучили кости, найденные в печи под Новгородом

27 января 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

Поиски пропавшей девочки продолжаются Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Найденные в печи костные фрагменты не принадлежат девочке, пропавшей под Нижним Новогородом. Такое заключение сделали криминалисты, исследующие останки. Об этом сообщают на сайте Следственного комитета РФ. «В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. На месте продолжают работать криминалисты центрального аппарата СК России. Предварительно установлено, что найденные в печи костные фрагменты не являются человеческими», — передают в ведомстве. Силовики продолжают поиски ребенка. О пропаже девочки стало известно ночью 25 января. Происшествие произошло в городе Холм Новгородской области. По одной из неофициальных версий, девочка самостоятельно вышла на улицу в момент, когда ее мать находилась в бане. На следующий день в печи дома, откуда пропала годовалая девочка, были найдены фрагмент, похожие на человеческие кости. Для организации розыска и выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. По информации следователей, семья ребенка состояла на учете в органах опеки, семеро детей ранее были помещены в детский дом. При этом пропавшую девочку оставили в семье. Следственные органы СУ СК России по Новгородской области возбудили уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц комитета образования администрации Холмского муниципального района. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Найденные в печи костные фрагменты не принадлежат девочке, пропавшей под Нижним Новогородом. Такое заключение сделали криминалисты, исследующие останки. Об этом сообщают на сайте Следственного комитета РФ. «В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. На месте продолжают работать криминалисты центрального аппарата СК России. Предварительно установлено, что найденные в печи костные фрагменты не являются человеческими», — передают в ведомстве. Силовики продолжают поиски ребенка. О пропаже девочки стало известно ночью 25 января. Происшествие произошло в городе Холм Новгородской области. По одной из неофициальных версий, девочка самостоятельно вышла на улицу в момент, когда ее мать находилась в бане. На следующий день в печи дома, откуда пропала годовалая девочка, были найдены фрагмент, похожие на человеческие кости. Для организации розыска и выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. По информации следователей, семья ребенка состояла на учете в органах опеки, семеро детей ранее были помещены в детский дом. При этом пропавшую девочку оставили в семье. Следственные органы СУ СК России по Новгородской области возбудили уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц комитета образования администрации Холмского муниципального района.