26 января 2022
25 января 2022

Тюменка обналичила материнский капитал и сбежала от детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Материнский капитал. Екатеринбург, сертификат, свидетельство о рождении, материнский капитал
Чтобы завладеть средствами маткапитала, женщина фиктивно купила дом и участок Фото:

Чтобы обналичить материнский капитал жительница Тюменской области заключила поддельную сделку о покупке дома, а после получения денег уехала, бросив своих детей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ишимского районного суда.

«С целью обналичить средства материнского капитала Ирина Нечаева заключила мнимую сделку купли-продажи садового участка и расположенного на нем домика. „Обеспечив“ непригодным для проживания жильем своих несовершеннолетних детей, женщина уклонилась от их воспитания, уехав в неизвестном направлении», — рассказали URA.RU в пресс-службе Ишимского районного суда.

Иск к матери подала опекун одного из детей. Она потребовала, чтобы сделку признали незаконной. Суд встал на сторону ребенка и признал покупку недвижимости ничтожной.

В России обналичивание маткапитала приравнивается к мошенничеству. URA.RU направило запрос в УМВД Тюменской области, с просьбой прокомментировать, возбуждено ли уголовное дело в отношении Ирины Нечаевой.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Чтобы обналичить материнский капитал жительница Тюменской области заключила поддельную сделку о покупке дома, а после получения денег уехала, бросив своих детей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ишимского районного суда. «С целью обналичить средства материнского капитала Ирина Нечаева заключила мнимую сделку купли-продажи садового участка и расположенного на нем домика. „Обеспечив“ непригодным для проживания жильем своих несовершеннолетних детей, женщина уклонилась от их воспитания, уехав в неизвестном направлении», — рассказали URA.RU в пресс-службе Ишимского районного суда. Иск к матери подала опекун одного из детей. Она потребовала, чтобы сделку признали незаконной. Суд встал на сторону ребенка и признал покупку недвижимости ничтожной. В России обналичивание маткапитала приравнивается к мошенничеству. URA.RU направило запрос в УМВД Тюменской области, с просьбой прокомментировать, возбуждено ли уголовное дело в отношении Ирины Нечаевой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...