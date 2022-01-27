Депутат Госдумы раскрыл, как предотвратить войну РФ с Украиной

За поставки оружия в Донбасс единоглассно проголосуют все фракции Госдумы, считает Сергей Миронов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Поставки российского оружия в Донбасс помогут предотвратить войну на востоке Украины. Такое мнение выразил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он заявил, что РФ должна сделать все необходимое для защиты свих граждан от вероятной украинской агрессии.

«Даже факт того, что мы стали об этом говорить и ожидается возможная поставка вооружения в Донбасс, может остудить горячие головы, которые сейчас призывают к военным действиям и рассчитывают на военную поддержку НАТО. Пускай знают: мы своих граждан не оставим и будем их защищать, где бы они ни находились», — привели слова Сергей Миронова URA.RU в пресс-службе «Справедливой России — За правду».

Политик заявил, что все фракции Госдумы считают необходимым поддержать российских граждан в ДНР и ЛНР. По мнению Миронова, вся нижняя палата парламента единогласно проголосует за поставки оружия донбасским ополченцам.

Ранее вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев призвали помочь ДНР и ЛНР оружием. Беспокойство в партии вызвали поставки оружия НАТО на Украину. В ответ на предложение Турчака глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия является сторонником безусловного выполнения минских договоренностей, которые саботирует Киев, передает агентство Nation News.

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