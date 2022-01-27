Заявление МИД РФ о войне с Украиной резко изменило курс рубля. Скрин

27 января 2022 в 18:45 Размер текста - 17 +

Доллар по отношению к рублю упал почти на полтора рубля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После высказывания заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева о том, что Россия не собирается «нападать» на Украину, стоимость доллара США и евро резко пошла вниз. Такие данные содержатся на сайте Московской биржи. Судя по графику, доллар по отношению к рублю упал почти на полтора рубля, евро — на два с лишним рубля. На данный момент курс доллара составляет 77,89, евро — 86,9. На данный момент валюты продолжают падение. Ранее Зайцев на брифинге отметил, что Россия никому не угрожает. РФ не собирается нападать на Украину, вопреки мнению Запада, отмечает Life . При этом он подчеркнул, что дружественные Украине страны так не считают, пишет «Царьград». Курсы валют стремительно упали Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

После высказывания заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева о том, что Россия не собирается «нападать» на Украину, стоимость доллара США и евро резко пошла вниз. Такие данные содержатся на сайте Московской биржи. Судя по графику, доллар по отношению к рублю упал почти на полтора рубля, евро — на два с лишним рубля. На данный момент курс доллара составляет 77,89, евро — 86,9. На данный момент валюты продолжают падение. Ранее Зайцев на брифинге отметил, что Россия никому не угрожает. РФ не собирается нападать на Украину, вопреки мнению Запада, отмечает Life. При этом он подчеркнул, что дружественные Украине страны так не считают, пишет «Царьград».