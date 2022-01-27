Bloomberg: Путин отверг идею Центробанка запретить криптовалюты

27 января 2022 в 20:58 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поддерживает предложение о налогах на майнинг криптовалют Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин не согласился с предложением Центрального Банка России запретить на территории страны криптовалюты. Об этом сообщили источники, пожелавшие оставаться анонимными. «Владимир Путин поддерживает предложение правительства России о налогообложении и регулировании майнинга криптовалют. При этом он отклонил предложение Центробанка о полном запрете [криптовалют на территории РФ]», — приводит издание Bloomberg слова источников. Сообщается также, что Путин поддержал предложение ограничить майнинг регионам с избытком электроэнергии (Иркутск, Красноярск и Карелия), отмечает MK.RU . При этом он попросил правительство РФ и Центробанк выработать единую стратегию касательно регулировки криптовалюты. Ранее в Госдуме призвали ввести налоги на майнинг и оборот криптовалют. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин отметил, что на криптобиржах сегодня зарегистрировано больше шести миллионов российских граждан. ЦБ РФ уже ознакомился с концепцией Минфина по регулированию криптовалют и высказал ряд замечаний. В свою очередь, треть россиян выступила против запрета на сделки с криптовалютой. Такие данные приводит ВЦИОМ, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин не согласился с предложением Центрального Банка России запретить на территории страны криптовалюты. Об этом сообщили источники, пожелавшие оставаться анонимными. «Владимир Путин поддерживает предложение правительства России о налогообложении и регулировании майнинга криптовалют. При этом он отклонил предложение Центробанка о полном запрете [криптовалют на территории РФ]», — приводит издание Bloomberg слова источников. Сообщается также, что Путин поддержал предложение ограничить майнинг регионам с избытком электроэнергии (Иркутск, Красноярск и Карелия), отмечает MK.RU. При этом он попросил правительство РФ и Центробанк выработать единую стратегию касательно регулировки криптовалюты. Ранее в Госдуме призвали ввести налоги на майнинг и оборот криптовалют. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин отметил, что на криптобиржах сегодня зарегистрировано больше шести миллионов российских граждан. ЦБ РФ уже ознакомился с концепцией Минфина по регулированию криптовалют и высказал ряд замечаний. В свою очередь, треть россиян выступила против запрета на сделки с криптовалютой. Такие данные приводит ВЦИОМ, передает «Национальная служба новостей».