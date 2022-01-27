Bloomberg: Путин отверг идею Центробанка запретить криптовалюты

Президент России Владимир Путин не согласился с предложением Центрального Банка России запретить на территории страны криптовалюты. Об этом сообщили источники, пожелавшие оставаться анонимными.
«Владимир Путин поддерживает предложение правительства России о налогообложении и регулировании майнинга криптовалют. При этом он отклонил предложение Центробанка о полном запрете [криптовалют на территории РФ]», — приводит издание Bloomberg слова источников.
Сообщается также, что Путин поддержал предложение ограничить майнинг регионам с избытком электроэнергии (Иркутск, Красноярск и Карелия), отмечает MK.RU. При этом он попросил правительство РФ и Центробанк выработать единую стратегию касательно регулировки криптовалюты.
Ранее в Госдуме призвали ввести налоги на майнинг и оборот криптовалют. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин отметил, что на криптобиржах сегодня зарегистрировано больше шести миллионов российских граждан.
ЦБ РФ уже ознакомился с концепцией Минфина по регулированию криптовалют и высказал ряд замечаний. В свою очередь, треть россиян выступила против запрета на сделки с криптовалютой. Такие данные приводит ВЦИОМ, передает «Национальная служба новостей».
Президент России Владимир Путин не согласился с предложением Центрального Банка России запретить на территории страны криптовалюты. Об этом сообщили источники, пожелавшие оставаться анонимными. «Владимир Путин поддерживает предложение правительства России о налогообложении и регулировании майнинга криптовалют. При этом он отклонил предложение Центробанка о полном запрете [криптовалют на территории РФ]», — приводит издание Bloomberg слова источников. Сообщается также, что Путин поддержал предложение ограничить майнинг регионам с избытком электроэнергии (Иркутск, Красноярск и Карелия), отмечает MK.RU. При этом он попросил правительство РФ и Центробанк выработать единую стратегию касательно регулировки криптовалюты. Ранее в Госдуме призвали ввести налоги на майнинг и оборот криптовалют. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин отметил, что на криптобиржах сегодня зарегистрировано больше шести миллионов российских граждан. ЦБ РФ уже ознакомился с концепцией Минфина по регулированию криптовалют и высказал ряд замечаний. В свою очередь, треть россиян выступила против запрета на сделки с криптовалютой. Такие данные приводит ВЦИОМ, передает «Национальная служба новостей».