В Госдуме призвали ввести налоги на майнинг и оборот криптовалют

Россиян необходимо защитить от кражи криптовалюты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Налоги с майнинга и оборота криптовалют могли бы приносить высокий доход российскому бюджету, чего сейчас не происходит. Таким мнением с URA.RU поделился член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин и зампредседателя комитета Госудумы по экономической политики Артем Кирьянов.

«На криптобиржах сегодня зарегистрировано больше шести миллионов российских граждан. Сумма их инвестиций составляет несколько триллионов рублей, и, конечно, хотелось бы, чтобы эти средства работали в российской экономике. Налоги с майнинга и оборота криптовалют могли бы приносить существенный доход в бюджеты наших регионов — сегодня этого не происходит. Каким может быть это налогообложение, и какой оно принесет доход бюджету — вопросы, требующие отдельной серьезной проработки», — сказал Антон Немкин.

Эту идею поддержал Артем Кирьянов. «Можно использовать, как минимум для взимания налога на доходы физических лиц и налога на прибыль. Это важная история. Налоги от майнинга могли бы приносить доходы в консолидированный бюджет и бюджеты регионов», — отметил зампред комитета.

Немкин считает, что важно защитить россиян, которые вложили свои средства в криптовалюты, от мошенничества и кражи. «Все это, к сожалению, сегодня встречается, потому что криптовалюты недостаточно регулируются в правовом поле. Необходимо совершенствовать законодательство. Изменения должны обеспечивать защиту граждан, но при этом не препятствовать развитию этой сферы», — объяснил парламентарий.

Кирьянов рассказал, что важно не только защитить права граждан, но и обрубить финансовые каналы криминалитета. «Важно уйти от серых зон, которые могут привести к финансированию деятельности, связанной с криминалом, в том числе террористических организаций», — добавил депутат. Собеседники агентства согласились, что криптовалюты и блокчейн — это прорывные инновационные технологии, которые необходимо развивать, чтобы РФ сохраняла технологическое лидерство.

Ранее в Центробанке выступили за запрет криптовалюты. По мнению регулятора, ее распространение создает угрозы для благосостояния граждан и стабильности финансовой системы. В Минфине считают, что Россия не может себе позволить отказаться от криптовалюты м предложила регулировать данную отрасль.

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