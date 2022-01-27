Самое выгодное вложение средств в 2022 году — ценные бумаги и акции компаний. Такой информацией поделился международный финансовый аналитик Андрей Плотников.
«На фондовом рынке очень большой приоритет, потому что это ликвидно и относительно безопасно. Если вы чувствуете силы, чтобы торговать и управлять деньгами на фондовом рынке, вы можете обязательно выбрать российского брокера с лицензией, либо зарубежного брокера и инвестировать туда», — пояснил он Пятому каналу.
При этом в недвижимость аналитик вкладываться не рекомендует. По его мнению, она уже достигла своих максимальных ценовых значений и в ближайшее время на этом рынке начнется небольшая рецессия.
Инвестиции в криптовалюту тоже могут дать результат, «однако ее правовой статус в России 50 на 50», предупредил эксперт. Альтернативой этому могут служить зарубежные валюты, такие как евро или доллар США.
Самое выгодное вложение средств в 2022 году — ценные бумаги и акции компаний. Такой информацией поделился международный финансовый аналитик Андрей Плотников. «На фондовом рынке очень большой приоритет, потому что это ликвидно и относительно безопасно. Если вы чувствуете силы, чтобы торговать и управлять деньгами на фондовом рынке, вы можете обязательно выбрать российского брокера с лицензией, либо зарубежного брокера и инвестировать туда», — пояснил он Пятому каналу. При этом в недвижимость аналитик вкладываться не рекомендует. По его мнению, она уже достигла своих максимальных ценовых значений и в ближайшее время на этом рынке начнется небольшая рецессия. Инвестиции в криптовалюту тоже могут дать результат, «однако ее правовой статус в России 50 на 50», предупредил эксперт. Альтернативой этому могут служить зарубежные валюты, такие как евро или доллар США. Ранее сообщалось, что Минфин подготовил концепцию регулирования криптовалют в России. В свою очередь, Центробанк высказал предложение о ее запрете на территории страны.