Аналитики назвали лучшие способы вложить деньги в 2022 году. Видео

27 января 2022 в 22:53 Размер текста - 17 +

Фондовый рынок станет хорошим вариантом вложения денег, объяснил эксперт Фото: Денис Моргунов © URA.RU Самое выгодное вложение средств в 2022 году — ценные бумаги и акции компаний. Такой информацией поделился международный финансовый аналитик Андрей Плотников. «На фондовом рынке очень большой приоритет, потому что это ликвидно и относительно безопасно. Если вы чувствуете силы, чтобы торговать и управлять деньгами на фондовом рынке, вы можете обязательно выбрать российского брокера с лицензией, либо зарубежного брокера и инвестировать туда», — пояснил он Пятому каналу. При этом в недвижимость аналитик вкладываться не рекомендует. По его мнению, она уже достигла своих максимальных ценовых значений и в ближайшее время на этом рынке начнется небольшая рецессия. Инвестиции в криптовалюту тоже могут дать результат, «однако ее правовой статус в России 50 на 50», предупредил эксперт. Альтернативой этому могут служить зарубежные валюты, такие как евро или доллар США. Ранее сообщалось, что Минфин подготовил концепцию регулирования криптовалют в России. В свою очередь, Центробанк высказал предложение о ее запрете на территории страны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Самое выгодное вложение средств в 2022 году — ценные бумаги и акции компаний. Такой информацией поделился международный финансовый аналитик Андрей Плотников. «На фондовом рынке очень большой приоритет, потому что это ликвидно и относительно безопасно. Если вы чувствуете силы, чтобы торговать и управлять деньгами на фондовом рынке, вы можете обязательно выбрать российского брокера с лицензией, либо зарубежного брокера и инвестировать туда», — пояснил он Пятому каналу. При этом в недвижимость аналитик вкладываться не рекомендует. По его мнению, она уже достигла своих максимальных ценовых значений и в ближайшее время на этом рынке начнется небольшая рецессия. Инвестиции в криптовалюту тоже могут дать результат, «однако ее правовой статус в России 50 на 50», предупредил эксперт. Альтернативой этому могут служить зарубежные валюты, такие как евро или доллар США. Ранее сообщалось, что Минфин подготовил концепцию регулирования криптовалют в России. В свою очередь, Центробанк высказал предложение о ее запрете на территории страны.