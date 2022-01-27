Российские ученые обнаружили сублинию штамма «Омикрон»

28 января 2022 в 02:55 Размер текста - 17 +

Пока нет точных сведений о ее заразности, симптоматике и лечении Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России обнаружили сублинию штамма «Омикрон». Об этом рассказали специалисты в рамках состоявшегося накануне собрания научного совета РАН «Науки о жизни», посвященного «Омикрону». В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора доложили, что в стране часть загруженных в базы данных геномов содержит эту мутацию, однако пока нет точных сведений о ее заразности, течении заболевания и о том, как это лечить. В России обнаружена сублиния штамма «Омикрон», получившая название BА1.1. У этого варианта есть особая мутация Spike:R346K, которая встречалась еще у штамма «Мю». Потенциально она может отвечать за способность патогена уходить от антител, пишут «Известия». Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что в сублинии на сегодняшний день мало накопленного генетического материала. Специалист добавил, что рост распространения сублинии штамма такая же, как и других частей линии «Омикрона». Старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков считает, что пока рано говорить о том, что иммунитет человека работает хуже с этим вариантом. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что существует вероятность заразиться «Омикроном» во время приема пищи. Он объяснил это тем, что если рядом с блюдом большой штаммом чихал или кашлял, вирус может с пищей попасть в организм человека. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России обнаружили сублинию штамма «Омикрон». Об этом рассказали специалисты в рамках состоявшегося накануне собрания научного совета РАН «Науки о жизни», посвященного «Омикрону». В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора доложили, что в стране часть загруженных в базы данных геномов содержит эту мутацию, однако пока нет точных сведений о ее заразности, течении заболевания и о том, как это лечить. В России обнаружена сублиния штамма «Омикрон», получившая название BА1.1. У этого варианта есть особая мутация Spike:R346K, которая встречалась еще у штамма «Мю». Потенциально она может отвечать за способность патогена уходить от антител, пишут «Известия». Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что в сублинии на сегодняшний день мало накопленного генетического материала. Специалист добавил, что рост распространения сублинии штамма такая же, как и других частей линии «Омикрона». Старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков считает, что пока рано говорить о том, что иммунитет человека работает хуже с этим вариантом. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что существует вероятность заразиться «Омикроном» во время приема пищи. Он объяснил это тем, что если рядом с блюдом большой штаммом чихал или кашлял, вирус может с пищей попасть в организм человека.