У мэрии Кургана появились претензии к состоянию дороги на улице Куйбышева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У властей Кургана появились замечания к состоянию проезжей части на участке улицы Куйбышева, где в течение 2021 года проводились работы по модернизации коллектора. Подрядчику дали срок до конца недели на устранение недостатков, сообщает пресс-служба мэрии. Указанный участок ремонтировали после крупного снегопада.

«Участники выездного совещания произвели осмотр проезжей части от Дрожзавода до улицы Пролетарской, в результате чего был выявлен ряд замечаний на участке от улицы Кравченко до улицы Пролетарской. Перед подрядной организацией ООО «СМК «Артель» поставлена задача устранить замечания до конца недели», — говорится в сообщении на сайте администрации города.

Выездное совещание на улице Куйбышева провел директор городского департамента ЖКХ Роман Медведев. В нем приняли участие административно-технической инспекции (АТИ) Кургана. Через неделю они проверят устранение выявленных замечаний.

Ранее URA.RU сообщало, что в конце декабря 2021 года на улице Куйбышева, возле перекрестка с улицей Пролетарской, дорожники укладывали асфальт в снег. В пресс-службе мэрии Кургана тогда заявляли URA.RU, что подрядчик выполнял работы по закрытию раскопки в «зимнем» варианте. «Привезен срез асфальта, чтобы на зимний период восстановить дорожное полотно в твердом покрытии и открыть проезд для движения транспорта. Восстановление дорожного полотна в летнем варианте будет проведено в следующем году», — объясняли власти.

На улице Куйбышева в 2021 году проводили модернизацию коллектора. Подрядчик сорвал сроки стройки, перекрывшей на год дорогу. Вместо 15 ноября 2021 года работы завершили в конце декабря 2021 года.

Выездное совещание на улице Куйбышева провел Роман Медведев (справа) Фото: пресс-служба мэрии Кургана

У властей появились претензии к состоянию улицы Куйбышева возле перекрестка с улицей Пролетарской Фото: пресс-служба мэрии Кургана

В конце декабря этот участок дороги ремонтировали после крупного снегопада Фото: группа «Инцидент/Курган», «ВКонтакте»

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