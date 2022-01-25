25 января 2022
24 января 2022

Мэрия Кургана раскритиковала дорогу, где асфальт уложили в снег. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Благоустройство набережной реки Тобол. Курган , каток, снег, зима, пар, укладка асфальта в снег
У мэрии Кургана появились претензии к состоянию дороги на улице Куйбышева Фото:

У властей Кургана появились замечания к состоянию проезжей части на участке улицы Куйбышева, где в течение 2021 года проводились работы по модернизации коллектора. Подрядчику дали срок до конца недели на устранение недостатков, сообщает пресс-служба мэрии. Указанный участок ремонтировали после крупного снегопада.

«Участники выездного совещания произвели осмотр проезжей части от Дрожзавода до улицы Пролетарской, в результате чего был выявлен ряд замечаний на участке от улицы Кравченко до улицы Пролетарской. Перед подрядной организацией ООО «СМК «Артель» поставлена задача устранить замечания до конца недели», — говорится в сообщении на сайте администрации города.

Выездное совещание на улице Куйбышева провел директор городского департамента ЖКХ Роман Медведев. В нем приняли участие административно-технической инспекции (АТИ) Кургана. Через неделю они проверят устранение выявленных замечаний.

Ранее URA.RU сообщало, что в конце декабря 2021 года на улице Куйбышева, возле перекрестка с улицей Пролетарской, дорожники укладывали асфальт в снег. В пресс-службе мэрии Кургана тогда заявляли URA.RU, что подрядчик выполнял работы по закрытию раскопки в «зимнем» варианте. «Привезен срез асфальта, чтобы на зимний период восстановить дорожное полотно в твердом покрытии и открыть проезд для движения транспорта. Восстановление дорожного полотна в летнем варианте будет проведено в следующем году», — объясняли власти.

На улице Куйбышева в 2021 году проводили модернизацию коллектора. Подрядчик сорвал сроки стройки, перекрывшей на год дорогу. Вместо 15 ноября 2021 года работы завершили в конце декабря 2021 года.

Выездное совещание на улице Куйбышева провел Роман Медведев (справа)
Фото:
У властей появились претензии к состоянию улицы Куйбышева возле перекрестка с улицей Пролетарской
Фото:
В конце декабря этот участок дороги ремонтировали после крупного снегопада
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

У властей Кургана появились замечания к состоянию проезжей части на участке улицы Куйбышева, где в течение 2021 года проводились работы по модернизации коллектора. Подрядчику дали срок до конца недели на устранение недостатков, сообщает пресс-служба мэрии. Указанный участок ремонтировали после крупного снегопада. «Участники выездного совещания произвели осмотр проезжей части от Дрожзавода до улицы Пролетарской, в результате чего был выявлен ряд замечаний на участке от улицы Кравченко до улицы Пролетарской. Перед подрядной организацией ООО «СМК «Артель» поставлена задача устранить замечания до конца недели», — говорится в сообщении на сайте администрации города. Выездное совещание на улице Куйбышева провел директор городского департамента ЖКХ Роман Медведев. В нем приняли участие административно-технической инспекции (АТИ) Кургана. Через неделю они проверят устранение выявленных замечаний. Ранее URA.RU сообщало, что в конце декабря 2021 года на улице Куйбышева, возле перекрестка с улицей Пролетарской, дорожники укладывали асфальт в снег. В пресс-службе мэрии Кургана тогда заявляли URA.RU, что подрядчик выполнял работы по закрытию раскопки в «зимнем» варианте. «Привезен срез асфальта, чтобы на зимний период восстановить дорожное полотно в твердом покрытии и открыть проезд для движения транспорта. Восстановление дорожного полотна в летнем варианте будет проведено в следующем году», — объясняли власти. На улице Куйбышева в 2021 году проводили модернизацию коллектора. Подрядчик сорвал сроки стройки, перекрывшей на год дорогу. Вместо 15 ноября 2021 года работы завершили в конце декабря 2021 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...