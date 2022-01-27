В Кургане нашли замену чиновнице, работавшей со времен Богомолова

Ларису Кудимову на посту начальника управления ЗАГС сменил ее бывший зам Евгений Сибиряев Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новым начальником управления записи актов гражданского состояния Курганской области назначен Евгений Сибиряев. Информация об этом опубликована на сайте ведомства. Ранее этот пост покинула Лариса Кудимова, которая руководила управлением 14 лет.

«Руководство управления ЗАГС Курганской области. Начальник управления записи актов гражданского состояния — Сибиряев Евгений Морисович», — сообщается на сайте.

Должность начальника управления ЗАГС Курганской области была вакантна с сентября 2021 года, когда занимавшая ее Кудимова ушла в отставку. Она занимала этот пост с сентября 2007 года, когда губернатором Курганской области был Олег Богомолов. До этого Кудимова была заместителем руководителя управления Федеральной регистрационной службы по Курганской области, а еще раньше — замначальника регионального управления Министерства юстиции РФ.

На сайте управления ЗАГС сообщается, что Сибиряев начал службу в системе Минюста России в 2000 году в должности судебного пристава — исполнителя. Позже он стал начальником отдела в управлении Федеральной регистрационной службы по Курганской области, начальником отдела в управление Минюста по Курганской области. С 2009 года он был замначальника регионального управления ЗАГС.