27 января 2022
26 января 2022

Полпред Якушев назвал главную цель программы «Тобольск-2030»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Тобольск, храм, церковь, тобольск, тобольский кремль, осень, софийский собор
Тобольск должен стать лучшим в РФ по качеству городской среды Фото:

Тобольск к 2030 году должен получить максимальные 360 баллов в индексе качества городской среды, разработанном Минстроем РФ. Об этом 28 января заявил уральский полпред Владимир Якушев, общаясь с журналистами после подписания соглашения о реализации программы «Тобольск -2030» между властями Тюменской области, Тобольска и холдинга «Сибур».

«В рамках программы ставится очень амбициозная задача набрать 360 баллов по индексу качества городской среды. Это максимальный балл, который сегодня может дать Минстрой России. У Тобольска сегодня есть для этого все перспективы», — отметил Якушев.

Впервые индекс качества городской среды Минстрой РФ на своем сайте опубликовал по итогам 2018 года. Тогда Тобольск получил 177 баллов, по итогам 2019 года — 200 баллов. В 2020 году первой столице Сибири присвоили 221 балл.

Ранее агентство писало, что основными фокусами программы «Тобольск -2030» станут проекты благоустройства и озеленения города, развитие общественных пространств, реставрация памятников исторического наследия и создание условий для повышения туристической привлекательности. В формировании самой программы примут участие жители Тобольска. Глава «Сибура» Дмитрий Конов предпочел не раскрывать сумму, которую холдинг вложит в развитие города.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тобольск к 2030 году должен получить максимальные 360 баллов в индексе качества городской среды, разработанном Минстроем РФ. Об этом 28 января заявил уральский полпред Владимир Якушев, общаясь с журналистами после подписания соглашения о реализации программы «Тобольск -2030» между властями Тюменской области, Тобольска и холдинга «Сибур». «В рамках программы ставится очень амбициозная задача набрать 360 баллов по индексу качества городской среды. Это максимальный балл, который сегодня может дать Минстрой России. У Тобольска сегодня есть для этого все перспективы», — отметил Якушев. Впервые индекс качества городской среды Минстрой РФ на своем сайте опубликовал по итогам 2018 года. Тогда Тобольск получил 177 баллов, по итогам 2019 года — 200 баллов. В 2020 году первой столице Сибири присвоили 221 балл. Ранее агентство писало, что основными фокусами программы «Тобольск -2030» станут проекты благоустройства и озеленения города, развитие общественных пространств, реставрация памятников исторического наследия и создание условий для повышения туристической привлекательности. В формировании самой программы примут участие жители Тобольска. Глава «Сибура» Дмитрий Конов предпочел не раскрывать сумму, которую холдинг вложит в развитие города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...