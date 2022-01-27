Полпред Якушев назвал главную цель программы «Тобольск-2030»

Тобольск должен стать лучшим в РФ по качеству городской среды Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тобольск к 2030 году должен получить максимальные 360 баллов в индексе качества городской среды, разработанном Минстроем РФ. Об этом 28 января заявил уральский полпред Владимир Якушев, общаясь с журналистами после подписания соглашения о реализации программы «Тобольск -2030» между властями Тюменской области, Тобольска и холдинга «Сибур».

«В рамках программы ставится очень амбициозная задача набрать 360 баллов по индексу качества городской среды. Это максимальный балл, который сегодня может дать Минстрой России. У Тобольска сегодня есть для этого все перспективы», — отметил Якушев.

Впервые индекс качества городской среды Минстрой РФ на своем сайте опубликовал по итогам 2018 года. Тогда Тобольск получил 177 баллов, по итогам 2019 года — 200 баллов. В 2020 году первой столице Сибири присвоили 221 балл.

Ранее агентство писало, что основными фокусами программы «Тобольск -2030» станут проекты благоустройства и озеленения города, развитие общественных пространств, реставрация памятников исторического наследия и создание условий для повышения туристической привлекательности. В формировании самой программы примут участие жители Тобольска. Глава «Сибура» Дмитрий Конов предпочел не раскрывать сумму, которую холдинг вложит в развитие города.

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