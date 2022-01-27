В Курганской области погибли десять детей, больных COVID

С начала пандемии в регионе у детей выявили более пяти тысяч случаев COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области с начала пандемии скончалось десять детей, заболевших коронавирусом. Всего в регионе за это время выявили более пяти тысяч случаев COVID у детей.

Корреспондент телекомпании «Область 45» во время репортажа из больницы им. Красного Креста сообщила, что с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели более пяти тысяч детей. Она добавила, что десять из них скончались.

«По выявлению коронавирусной инфекции, в зависимости от состояния, ребенок либо продолжает лечение здесь, у нас, либо переводится в Макушинскую ЦРБ», — объяснила телекомпании замглавврача больницы им. Красного Креста Светлана Ларионова. В репортаже также сообщалось, что на лечении в Макушинской центральной больнице находилось восемь детей, больных коронавирусом.

Ранее стало известно, что в регионе планируют привить от коронавируса 44 450 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Первая партия вакцины для них появилась в области 25 января. Курганцам привезли 720 доз вакцины.