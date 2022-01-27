27 января 2022

В Курганской области погибли десять детей, больных COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, скорая помощь, машина скорой помощи
С начала пандемии в регионе у детей выявили более пяти тысяч случаев COVID Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области с начала пандемии скончалось десять детей, заболевших коронавирусом. Всего в регионе за это время выявили более пяти тысяч случаев COVID у детей.

Корреспондент телекомпании «Область 45» во время репортажа из больницы им. Красного Креста сообщила, что с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели более пяти тысяч детей. Она добавила, что десять из них скончались.

«По выявлению коронавирусной инфекции, в зависимости от состояния, ребенок либо продолжает лечение здесь, у нас, либо переводится в Макушинскую ЦРБ», — объяснила телекомпании замглавврача больницы им. Красного Креста Светлана Ларионова. В репортаже также сообщалось, что на лечении в Макушинской центральной больнице находилось восемь детей, больных коронавирусом.

Ранее стало известно, что в регионе планируют привить от коронавируса 44 450 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Первая партия вакцины для них появилась в области 25 января. Курганцам привезли 720 доз вакцины.

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В Курганской области с начала пандемии скончалось десять детей, заболевших коронавирусом. Всего в регионе за это время выявили более пяти тысяч случаев COVID у детей. Корреспондент телекомпании «Область 45» во время репортажа из больницы им. Красного Креста сообщила, что с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели более пяти тысяч детей. Она добавила, что десять из них скончались. «По выявлению коронавирусной инфекции, в зависимости от состояния, ребенок либо продолжает лечение здесь, у нас, либо переводится в Макушинскую ЦРБ», — объяснила телекомпании замглавврача больницы им. Красного Креста Светлана Ларионова. В репортаже также сообщалось, что на лечении в Макушинской центральной больнице находилось восемь детей, больных коронавирусом. Ранее стало известно, что в регионе планируют привить от коронавируса 44 450 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Первая партия вакцины для них появилась в области 25 января. Курганцам привезли 720 доз вакцины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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