28 января 2022

Доктор наук предупредил об опасности нового «Омикрона»

© Служба новостей «URA.RU»
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Исследование анализов на коронавирус в лаборатории ЕКДЦ. Екатеринбург, лаборатория, исследование, проведение анализов, коронавирус
Вариант ВА2 оказался заразнее основного штамма «Омикрон» Фото:
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Коронавирус COVID-19

Вариант ВА2 штамма коронавируса «Омикрон» оказался заразнее основной линии. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«У варианта „Омикрона“ ВА2 выявлено восемь уникальных замен в спайк-белке. По данным датского государственного института сывороток, линия оказалась заразнее южноафриканской ВА1.1, однако клинически заболевание, вызванное им, протекает также, а роста доли госпитализации не происходит. ВА2 уже активно распространяется в Дании, Норвегии, Таиланде и Индии», — объяснил Сергей Токарев.

Доктор наук подчеркнул, что в России, по данным секвенирования, пока циркулирует южноафриканский вариант ВА1.1. «В России, Южной Африке, Бельгии распространяется вариант ВА 1.1. Он более активно ускользает от антител, но, по сравнению с „Дельтой“, имеет иной путь захода в клетку, через эндосомы и слияния мембран. Отчасти поэтому вариант снизил свою патогенность (развитие заболеваний, — прим. URA.RU), и его репликация останавливается в верхних дыхательных путях», — добавил Токарев.

В беседе с URA.RU иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что вариант ВА2 является потенциально более опасным. «ВА2 потенциально более опасный, так как это более заразная линия, может лучше обходиться с поствакцинным или естественным иммунитетом. То есть вариант в чем-то выигрывает у остальных „Омикронов“, а, значит, он лучший в линии», — подытожил он.

Ранее в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявили об обнаружении в России сублинии BА1.1. У этого варианта есть особая мутация Spike:R346K, которая встречалась еще у штамма «Мю».

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Вариант ВА2 штамма коронавируса «Омикрон» оказался заразнее основной линии. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «У варианта „Омикрона“ ВА2 выявлено восемь уникальных замен в спайк-белке. По данным датского государственного института сывороток, линия оказалась заразнее южноафриканской ВА1.1, однако клинически заболевание, вызванное им, протекает также, а роста доли госпитализации не происходит. ВА2 уже активно распространяется в Дании, Норвегии, Таиланде и Индии», — объяснил Сергей Токарев. Доктор наук подчеркнул, что в России, по данным секвенирования, пока циркулирует южноафриканский вариант ВА1.1. «В России, Южной Африке, Бельгии распространяется вариант ВА 1.1. Он более активно ускользает от антител, но, по сравнению с „Дельтой“, имеет иной путь захода в клетку, через эндосомы и слияния мембран. Отчасти поэтому вариант снизил свою патогенность (развитие заболеваний, — прим. URA.RU), и его репликация останавливается в верхних дыхательных путях», — добавил Токарев. В беседе с URA.RU иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что вариант ВА2 является потенциально более опасным. «ВА2 потенциально более опасный, так как это более заразная линия, может лучше обходиться с поствакцинным или естественным иммунитетом. То есть вариант в чем-то выигрывает у остальных „Омикронов“, а, значит, он лучший в линии», — подытожил он. Ранее в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявили об обнаружении в России сублинии BА1.1. У этого варианта есть особая мутация Spike:R346K, которая встречалась еще у штамма «Мю».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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