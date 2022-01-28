Появились кадры с места крушения вертолета под Ульяновском. Есть жертвы. Видео

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Учения Антитеррористического комитета ФСБ
Ми-8 потерпел крушение в под Ульяновском (архивное фото) Фото:

В Сети появилось видео с места крушения самолета Ми-8 под Ульяновском. При падения судна погиб один человек и двое пострадали.

По некоторым данным, жертвой авиакатастрофы стал 27-летний командир экипажа Владимир Ш. Пострадало два человека: 38-летний Сергей К. и 23-летний Владислав М. Винтокрылая машина летела из Йошкар-Олы в Нижний Новгород, пишет Пятый канал. На данный момент на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло около поселка Дубки. Вертолет был вынужден совершить аварийную посадку на лед Куйбышевского водохранилища. В военном ведомстве предположили, что причиной крушения могла стать техническая неисправность вертолета.

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В Сети появилось видео с места крушения самолета Ми-8 под Ульяновском. При падения судна погиб один человек и двое пострадали. По некоторым данным, жертвой авиакатастрофы стал 27-летний командир экипажа Владимир Ш. Пострадало два человека: 38-летний Сергей К. и 23-летний Владислав М. Винтокрылая машина летела из Йошкар-Олы в Нижний Новгород, пишет Пятый канал. На данный момент на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Ранее сообщалось, что ЧП произошло около поселка Дубки. Вертолет был вынужден совершить аварийную посадку на лед Куйбышевского водохранилища. В военном ведомстве предположили, что причиной крушения могла стать техническая неисправность вертолета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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