Депутат Госдумы призвал распустить ПФР и продать дворцы

29 января 2022 в 10:52 Размер текста - 17 +

Деньги, полученные с продажи особняков ПФР, нужно направить на повышение пенсий, считает Валерий Гартунг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для повышения пенсий в России необходимо ликвидировать Пенсионный фонд (ПФР), продать его «дворцы», а полученные деньги направить на помощь пожилым. Такое мнение выразил депутат Государственной думы РФ Валерий Гартунг. «Никаким объединением не нужно заниматься, нужно просто ликвидировать Пенсионный фонд, передать его функции по расчету пенсионных прав граждан в ФНС, у которой вся техническая база и необходимые данные для этого имеются. Особняки продать и деньги направить на повышение пенсий», — сказал Гартунг в беседе с «Царьградом». Ранее URA.RU провело расследование о том, сколько ПФР тратит на свои «дворцы». После этого в Госдуме призвали ПФР отчитаться о расходах на строительство, покупку и аренду недвижимости. После выступления в Госдуме, глава ПФР Андрей Кигим пообещал больше не строить дорогостоящие «дворцы». А накануне в Минтруда РФ предложили объединить ПФР и ФСС в единый фонд. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для повышения пенсий в России необходимо ликвидировать Пенсионный фонд (ПФР), продать его «дворцы», а полученные деньги направить на помощь пожилым. Такое мнение выразил депутат Государственной думы РФ Валерий Гартунг. «Никаким объединением не нужно заниматься, нужно просто ликвидировать Пенсионный фонд, передать его функции по расчету пенсионных прав граждан в ФНС, у которой вся техническая база и необходимые данные для этого имеются. Особняки продать и деньги направить на повышение пенсий», — сказал Гартунг в беседе с «Царьградом». Ранее URA.RU провело расследование о том, сколько ПФР тратит на свои «дворцы». После этого в Госдуме призвали ПФР отчитаться о расходах на строительство, покупку и аренду недвижимости. После выступления в Госдуме, глава ПФР Андрей Кигим пообещал больше не строить дорогостоящие «дворцы». А накануне в Минтруда РФ предложили объединить ПФР и ФСС в единый фонд.