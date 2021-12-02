В Госдуме призвали ПФР объясниться за дворцы. Накануне URA.RU выпустило расследование о них

02 декабря 2021 в 18:02 Размер текста - 17 +

Сергей Миронов считает, что ПФР нужно ликвидировать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Руководству Пенсионного фонда (ПФР) нужно отчитаться о своих расходах на строительство, покупку и аренду недвижимости. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Происходящее в Пенсионном фонде в очередной раз доказывает необходимость ликвидации этого ненужного посредника между государством, пенсионерами и получателями социальных выплат. В последнее время ПФР подвергается острой критике со стороны общественности. Казалось, пора бы руководству фонда сделать выводы, однако эта структура по-прежнему фигурирует в СМИ, где рассказывается о дорогостоящей недвижимости ПФР», — сказал Сергей Миронов, об этом URA.RU рассказали в его пресс-службе. «Руководство Пенсионного фонда должно срочно отчитаться перед депутатами Госдумы о текущих расходах ПФР на строительство, приобретение и аренду недвижимости», — сообщили в пресс-службе Сергея Миронова со ссылкой на его заявление. По словам депутата, огромные деньги тратят на строительство и приобретение в аренду дорогостоящей недвижимости, расходы на содержание фонда все еще высокие. Ранее URA.RU опубликовало расследование о том, сколько ПФР тратит на свои «дворцы». Отделения фонда ежегодно выделяют более пяти млрд рублей на эти цели. В структуру расходов входит строительство новых зданий, аренда чужих помещений, а также покупка офисов, которые позже перепрофилируют под подразделения ПФР. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Руководству Пенсионного фонда (ПФР) нужно отчитаться о своих расходах на строительство, покупку и аренду недвижимости. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Происходящее в Пенсионном фонде в очередной раз доказывает необходимость ликвидации этого ненужного посредника между государством, пенсионерами и получателями социальных выплат. В последнее время ПФР подвергается острой критике со стороны общественности. Казалось, пора бы руководству фонда сделать выводы, однако эта структура по-прежнему фигурирует в СМИ, где рассказывается о дорогостоящей недвижимости ПФР», — сказал Сергей Миронов, об этом URA.RU рассказали в его пресс-службе. «Руководство Пенсионного фонда должно срочно отчитаться перед депутатами Госдумы о текущих расходах ПФР на строительство, приобретение и аренду недвижимости», — сообщили в пресс-службе Сергея Миронова со ссылкой на его заявление. По словам депутата, огромные деньги тратят на строительство и приобретение в аренду дорогостоящей недвижимости, расходы на содержание фонда все еще высокие. Ранее URA.RU опубликовало расследование о том, сколько ПФР тратит на свои «дворцы». Отделения фонда ежегодно выделяют более пяти млрд рублей на эти цели. В структуру расходов входит строительство новых зданий, аренда чужих помещений, а также покупка офисов, которые позже перепрофилируют под подразделения ПФР.