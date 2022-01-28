28 января 2022

Сын бывшего вице-мэра не смог пройти на выборы в Екатеринбурге. Все решил опрос в Instagram

© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Дударенко заявил, что не намерен заканчивать на этом политическую карьеру Фото:

Сын бывшего вице-мэра Екатеринбурга Вадима Дударенко Артем проиграл на праймериз «Новых людей» перед довыборами в гордуму. Также в голосовании, которое проводилось в stories в Instagram депутата заксобрания Ивана Зайченко, уступил владелец торговой сети «Елисей» Александр Оглоблин. Об итогах опроса, длившегося 24 часа, сообщил сам Зайченко.

От «Новых людей» в гордуму будут выдвинуты бывший майор полиции, предприниматель Иван Герасимов и Дмитрий Дымшаков, занимающийся мебельным бизнесом. По каким округам пойдут Герасимов и Дымшаков, Зайченко не уточнил.

«Близкие мне товарищи и просто хорошие знакомые, поначалу восприняв праймериз как шутку, вовлеклись в голосование с невероятной отдачей. И пьющие, и непьющие, и бегуны, и лыжники, и журналисты, и блогеры, и миллениалы, и ветераны свердловской политики. А люди, которых я не знал лично, писали и предлагали помощь. <…> И это обязывает меня не ставить точку в политической истории. Это только начало», — написал Артем Дударенко в Facebook.

Довыборы в гордуму Екатеринбурга по двум округам — Верх-Исетскому №2 и Ленинскому №10 — намечены на 27 марта, перед этим пройдет десятидневное досрочное голосование. Мэрию и «Единую Россию» в кампании будут представлять директора школ, Татьяна Вяткина (округ №2) и Александра Журавлева (№10). Ранее своих кандидатов также назвали «Справедливая Россия» и ЛДПР.

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Сын бывшего вице-мэра Екатеринбурга Вадима Дударенко Артем проиграл на праймериз «Новых людей» перед довыборами в гордуму. Также в голосовании, которое проводилось в stories в Instagram депутата заксобрания Ивана Зайченко, уступил владелец торговой сети «Елисей» Александр Оглоблин. Об итогах опроса, длившегося 24 часа, сообщил сам Зайченко. От «Новых людей» в гордуму будут выдвинуты бывший майор полиции, предприниматель Иван Герасимов и Дмитрий Дымшаков, занимающийся мебельным бизнесом. По каким округам пойдут Герасимов и Дымшаков, Зайченко не уточнил. «Близкие мне товарищи и просто хорошие знакомые, поначалу восприняв праймериз как шутку, вовлеклись в голосование с невероятной отдачей. И пьющие, и непьющие, и бегуны, и лыжники, и журналисты, и блогеры, и миллениалы, и ветераны свердловской политики. А люди, которых я не знал лично, писали и предлагали помощь. <…> И это обязывает меня не ставить точку в политической истории. Это только начало», — написал Артем Дударенко в Facebook. Довыборы в гордуму Екатеринбурга по двум округам — Верх-Исетскому №2 и Ленинскому №10 — намечены на 27 марта, перед этим пройдет десятидневное досрочное голосование. Мэрию и «Единую Россию» в кампании будут представлять директора школ, Татьяна Вяткина (округ №2) и Александра Журавлева (№10). Ранее своих кандидатов также назвали «Справедливая Россия» и ЛДПР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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