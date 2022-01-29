В Союзе добровольцев Донбасса занимаются вербовкой людей в частные военные компании. Об этом в беседе с URA.RU заявил бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков.
«Никакие отряды они не формируют и никаких добровольцев там не будет. Они людей в ЧВК будут направлять, которые им будут подчиняться», — сказал Стрелков.
Руководитель Уральского отделения Союза добровольцев Донбасса Максим Хлопин в разговоре с URA.RU назвал Стрелкова «интернет-троллем». «Добровольческое движение — это никакое не предприятие. Это состояние души. Мы туда поехали не под флагами каких-то организаций, мы поехали добровольно, потому что мы добровольцы. И если завтра на территории Донбасса начнется геноцид русского народа, я соберу вещи и поеду», — сказал Хлопин.
Ранее исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса Андрей Пинчук сообщил, что ветераны Донбасской войны вновь готовы отправиться в Донецкую и Луганскую народные республики из-за обострения в регионе. Пинчук заявил, что в организации уже приступили к формированию подразделений для участия в защите от украинской агрессии.
В Союзе добровольцев Донбасса занимаются вербовкой людей в частные военные компании. Об этом в беседе с URA.RU заявил бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков. «Никакие отряды они не формируют и никаких добровольцев там не будет. Они людей в ЧВК будут направлять, которые им будут подчиняться», — сказал Стрелков. Руководитель Уральского отделения Союза добровольцев Донбасса Максим Хлопин в разговоре с URA.RU назвал Стрелкова «интернет-троллем». «Добровольческое движение — это никакое не предприятие. Это состояние души. Мы туда поехали не под флагами каких-то организаций, мы поехали добровольно, потому что мы добровольцы. И если завтра на территории Донбасса начнется геноцид русского народа, я соберу вещи и поеду», — сказал Хлопин. Ранее исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса Андрей Пинчук сообщил, что ветераны Донбасской войны вновь готовы отправиться в Донецкую и Луганскую народные республики из-за обострения в регионе. Пинчук заявил, что в организации уже приступили к формированию подразделений для участия в защите от украинской агрессии.