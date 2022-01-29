Стрелков: Союз добровольцев Донбасса вербует людей в ЧВК. Ему ответили

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Фотографии с передовой. Украина. ДНР, война
Союз добровольцев Донбасса не станет отправлять людей в ДНР и ЛНР, считает Игорь Стрелков Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

В Союзе добровольцев Донбасса занимаются вербовкой людей в частные военные компании. Об этом в беседе с URA.RU заявил бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков.

«Никакие отряды они не формируют и никаких добровольцев там не будет. Они людей в ЧВК будут направлять, которые им будут подчиняться», — сказал Стрелков.

Руководитель Уральского отделения Союза добровольцев Донбасса Максим Хлопин в разговоре с URA.RU назвал Стрелкова «интернет-троллем». «Добровольческое движение — это никакое не предприятие. Это состояние души. Мы туда поехали не под флагами каких-то организаций, мы поехали добровольно, потому что мы добровольцы. И если завтра на территории Донбасса начнется геноцид русского народа, я соберу вещи и поеду», — сказал Хлопин.

Ранее исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса Андрей Пинчук сообщил, что ветераны Донбасской войны вновь готовы отправиться в Донецкую и Луганскую народные республики из-за обострения в регионе. Пинчук заявил, что в организации уже приступили к формированию подразделений для участия в защите от украинской агрессии.

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В Союзе добровольцев Донбасса занимаются вербовкой людей в частные военные компании. Об этом в беседе с URA.RU заявил бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков. «Никакие отряды они не формируют и никаких добровольцев там не будет. Они людей в ЧВК будут направлять, которые им будут подчиняться», — сказал Стрелков. Руководитель Уральского отделения Союза добровольцев Донбасса Максим Хлопин в разговоре с URA.RU назвал Стрелкова «интернет-троллем». «Добровольческое движение — это никакое не предприятие. Это состояние души. Мы туда поехали не под флагами каких-то организаций, мы поехали добровольно, потому что мы добровольцы. И если завтра на территории Донбасса начнется геноцид русского народа, я соберу вещи и поеду», — сказал Хлопин. Ранее исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса Андрей Пинчук сообщил, что ветераны Донбасской войны вновь готовы отправиться в Донецкую и Луганскую народные республики из-за обострения в регионе. Пинчук заявил, что в организации уже приступили к формированию подразделений для участия в защите от украинской агрессии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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