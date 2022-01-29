Стрелков: Союз добровольцев Донбасса вербует людей в ЧВК. Ему ответили

29 января 2022 в 15:14 Размер текста - 17 +

Союз добровольцев Донбасса не станет отправлять людей в ДНР и ЛНР, считает Игорь Стрелков Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Война на Украине В Союзе добровольцев Донбасса занимаются вербовкой людей в частные военные компании. Об этом в беседе с URA.RU заявил бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков. «Никакие отряды они не формируют и никаких добровольцев там не будет. Они людей в ЧВК будут направлять, которые им будут подчиняться», — сказал Стрелков. Руководитель Уральского отделения Союза добровольцев Донбасса Максим Хлопин в разговоре с URA.RU назвал Стрелкова «интернет-троллем». «Добровольческое движение — это никакое не предприятие. Это состояние души. Мы туда поехали не под флагами каких-то организаций, мы поехали добровольно, потому что мы добровольцы. И если завтра на территории Донбасса начнется геноцид русского народа, я соберу вещи и поеду», — сказал Хлопин. Ранее исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса Андрей Пинчук сообщил, что ветераны Донбасской войны вновь готовы отправиться в Донецкую и Луганскую народные республики из-за обострения в регионе. Пинчук заявил, что в организации уже приступили к формированию подразделений для участия в защите от украинской агрессии. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Союзе добровольцев Донбасса занимаются вербовкой людей в частные военные компании. Об этом в беседе с URA.RU заявил бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков. «Никакие отряды они не формируют и никаких добровольцев там не будет. Они людей в ЧВК будут направлять, которые им будут подчиняться», — сказал Стрелков. Руководитель Уральского отделения Союза добровольцев Донбасса Максим Хлопин в разговоре с URA.RU назвал Стрелкова «интернет-троллем». «Добровольческое движение — это никакое не предприятие. Это состояние души. Мы туда поехали не под флагами каких-то организаций, мы поехали добровольно, потому что мы добровольцы. И если завтра на территории Донбасса начнется геноцид русского народа, я соберу вещи и поеду», — сказал Хлопин. Ранее исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса Андрей Пинчук сообщил, что ветераны Донбасской войны вновь готовы отправиться в Донецкую и Луганскую народные республики из-за обострения в регионе. Пинчук заявил, что в организации уже приступили к формированию подразделений для участия в защите от украинской агрессии.