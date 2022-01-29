НН: в России ищут профессионального обнимателя и фею. Сколько будут платить

30 января 2022 в 08:14 Размер текста - 17 +

Наставник-обниматель должен обнимать детей не менее 60 раз в день Фото: Владимир Андреев © URA.RU В некоторых городах России, в частности в Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени и Перми, появились необычные профессии, среди которых — фея, дегустатор пенных напитков, обниматель и курьер-разведчик. Информацию об этом разместила российская онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников HeadHunter. «В Екатеринбурге открыта вакансия наставника-обнимателя, главная задача которого — не менее 60 раз в день обнимать и говорить добрые слова воспитанникам; зарплата — от 20 до 70 тысяч рублей. В Тюмени ищут пивного сомелье с зарплатой от 250 тысяч рублей. От будущего работника требуется умение проводить пивные дегустации, опыт работы пивоваром и знание немецкого языка», — говорится в информации компании, которая есть в распоряжении URA.RU. В Сургуте требуются курьеры-разведчики, основная задача которых — доставка еды и посещение организаций для сбора данных. В Смоленске требуется детектив торгового зала для предотвращения нештатных ситуаций, в Стерлитамаке — менеджер счастья, основная цель жизни которого — «разруливать почти все и желание захватить мир», зарплата — от 40 тысяч рублей. В Перми роботу-инженеру, который будет разрабатывать техпроекты и конструкторскую документацию, хотят платить ежемесячно 100 тысяч рублей. В Ростове-на-Дону требуется сопровождающий на свидания на крыше (от 25 до 35 тысяч рублей). В Красноярске ищут фею либо эльфа чистоты, в Челябинске — фею по корпоративной культуре, которой готовы платить от 25 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге открыта вакансия дегустатора бургеров и фастфуда, платят от 50 300 до 56 700 рублей ежемесячно. «Из необычных и редких предложений о работе можно отметить вакансии болтуна в Новосибирске, ихтиолога в Москве, эксперта бюро приключений в Сочи, хозяина жизни в Пензе и самурая продаж в Калуге», — отмечается в информации компании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В некоторых городах России, в частности в Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени и Перми, появились необычные профессии, среди которых — фея, дегустатор пенных напитков, обниматель и курьер-разведчик. Информацию об этом разместила российская онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников HeadHunter. «В Екатеринбурге открыта вакансия наставника-обнимателя, главная задача которого — не менее 60 раз в день обнимать и говорить добрые слова воспитанникам; зарплата — от 20 до 70 тысяч рублей. В Тюмени ищут пивного сомелье с зарплатой от 250 тысяч рублей. От будущего работника требуется умение проводить пивные дегустации, опыт работы пивоваром и знание немецкого языка», — говорится в информации компании, которая есть в распоряжении URA.RU. В Сургуте требуются курьеры-разведчики, основная задача которых — доставка еды и посещение организаций для сбора данных. В Смоленске требуется детектив торгового зала для предотвращения нештатных ситуаций, в Стерлитамаке — менеджер счастья, основная цель жизни которого — «разруливать почти все и желание захватить мир», зарплата — от 40 тысяч рублей. В Перми роботу-инженеру, который будет разрабатывать техпроекты и конструкторскую документацию, хотят платить ежемесячно 100 тысяч рублей. В Ростове-на-Дону требуется сопровождающий на свидания на крыше (от 25 до 35 тысяч рублей). В Красноярске ищут фею либо эльфа чистоты, в Челябинске — фею по корпоративной культуре, которой готовы платить от 25 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге открыта вакансия дегустатора бургеров и фастфуда, платят от 50 300 до 56 700 рублей ежемесячно. «Из необычных и редких предложений о работе можно отметить вакансии болтуна в Новосибирске, ихтиолога в Москве, эксперта бюро приключений в Сочи, хозяина жизни в Пензе и самурая продаж в Калуге», — отмечается в информации компании.