29 января 2022

Трамп признался, что мешал строительству «Северного потока-2»

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, трамп дональд
Дональд Трамп заявил, что при нем заблокировали строительство газопровода Фото:
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«Северный поток — 2»

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что разрушил сделку с газопроводом «Северный поток — 2». Об этом он сказал на встрече со своими сторонниками в городе Конро США.

«Но у нас были хорошие отношения [с Россией]. И при этом именно я разрушил сделку с газопроводом. Он [президент РФ Владимир Путин] не был рад этому», — высказался Дональд Трамп, передает ТАСС.

Президент США Джо Байден не расширил санкции, которые вводил Трамп в отношении компаний, участвовавших в строительстве «Северного потока — 2». Строительство трубопровода завершилось 10 сентября. В конце декабря закончили заполнять газом вторую нитку, глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о готовности газопровода к эксплуатации. В МИД Германии не исключили, что могут ввести санкции против «Северного потока — 2» в случае нападения России на Украину.

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что разрушил сделку с газопроводом «Северный поток — 2». Об этом он сказал на встрече со своими сторонниками в городе Конро США. «Но у нас были хорошие отношения [с Россией]. И при этом именно я разрушил сделку с газопроводом. Он [президент РФ Владимир Путин] не был рад этому», — высказался Дональд Трамп, передает ТАСС. Президент США Джо Байден не расширил санкции, которые вводил Трамп в отношении компаний, участвовавших в строительстве «Северного потока — 2». Строительство трубопровода завершилось 10 сентября. В конце декабря закончили заполнять газом вторую нитку, глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о готовности газопровода к эксплуатации. В МИД Германии не исключили, что могут ввести санкции против «Северного потока — 2» в случае нападения России на Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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