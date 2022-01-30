Юрист назвал главные риски при покупке квартиры

Приобретая недвижимость, стоит внимательно проверить все документы продавца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При покупке недвижимости россияне могут столкнуться с неожиданными проблемами. Среди них — нечестный застройщик, некачественный объект, трудности с погашением ипотеки, а также сложности в дальнейшей продаже. Об этом URA.RU рассказал руководитель юридического департамента федеральной компании «Этажи» Никита Пилюгин.

«При выборе квартиры нужно оценить, как существующие риски, так и те, что могут возникнуть в долгосрочной перспективе. Квартира должна отвечать потребностям на тот период, на который она приобретается, особенно если куплена в ипотеку. Значительно выгоднее постепенно улучшать свои жилищные условия, иначе долговая нагрузка и затраты на содержание жилья будут большими, и ипотеку семья будет платить дольше», — пояснил он.

О каких еще опасностях предупредил специалист:

Неликвидную квартиру в случае чего продавать сложнее и дольше. Затрудняет продажу неперспективный район, неразвитая инфраструктура и «неприличные» объекты поблизости;

Если приобретается новостройка — нужно посмотреть объекты, которые до этого строил застройщик, и обратить внимание на претензии дольщиков в прошлых домах, иначе есть вероятность столкнуться с дефектами в уже готовом жилье;

Продавца вторичной недвижимости обязательно нужно проверить на дееспособность, не является ли он банкротом, и на основании каких документов он стал собственником;

Насторожиться стоит из-за квартир, недавно полученных по наследству, ведь в любой момент могут появиться новые наследники;

В жилье, которое ранее покупалось с привлечением маткапитала, может быть нарушена процедура выделения долей несовершеннолетним;

Если документы о собственности получены из-за приватизации, следует проверить, все ли из прописанных жильцов принимали участие в приватизации. Даже отказавшийся от нее имеет право проживать в квартире;

Схожая ситуация с временно выбывшими, например, жилец находится в местах лишения свободы, он также имеет право на проживание;

Должно насторожить и слишком большое количество переходов прав собственности на жилье. Это может быть как признаком мошенничества, так и проблем с проживанием там.

Ранее международный финансовый аналитик Андрей Плотников пояснил, что в недвижимость в ближайшее время не стоит вкладывать деньги. По его мнению, этот рынок уже достиг своих максимальных ценовых значений, и совсем скоро там начнется небольшая рецессия — ценовой спад.