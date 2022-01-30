Секретарь Совбеза Патрушев: РФ не собирается воевать с Украиной

России не нужна война с Украиной, заявил Николай Патрушев Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Россия не планирует воевать с Украиной, несмотря на звучащие с Запада заявления об угрозе со стороны Москвы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«В настоящее время говорят о том, что Россия угрожает Украине. Полная нелепость! Нет никакой угрозы. Не хотим мы войны. И она нам совершенно не нужна. И те, кто ее навязывают, особенно с Запада, они преследуют свои корыстные измышления», — цитирует ТАСС Николая Патрушева.

По его словам, на Украине тоже заявляют об отсутствии угрозы. Патрушев отметил, что официальные лица США заявляют о наличии угрозы и сообщают о готовности предоставить оружие. Их не волнует, какие потери понесут стороны конфликта, высказался секретарь Совбеза РФ.

Ранее на Украине митингующие против войны с Россией вышли к зданию Верховной рады. В случае вторжения никто не будет воевать за Украину, высказался президент страны Владимир Зеленский. В США рассказали, как избежать войны РФ с НАТО и Украиной. Нужно найти точки соприкосновения, считают американский генерал-лейтенант в отставке Делл Дейли и научный сотрудник кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондонского университета, бывший консультант спецназа США Джеймс Фаруэлл. В Киеве признали, что не предвидится столкновения с Россией, передает «Общественное телевидение России» со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.

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