В США пригрозили России санкциями авансом

США рассматривает введение превентивных мер в отношении РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Часть санкций в отношении России, рассматриваемых в настоящее время в сенате США, предлагается ввести авансом, на случай эскалации ситуации на Украине. Об этом заявил сенатор Роберт Менендес.

«Некоторые санкции могут быть применены авансом. Работа над пакетом санкций продвигается быстро», — приводит РИА «Новости» слова Менендеса.

Желание Сената США ввести превентивные санкции в отношении России подтвердил и коллега Менендеса, республиканец Джим Риш. По его словам, в последние дни сенаторы работают над пакетом ограничительных мер 24 часа в сутки.

Ранее санкциями России пригрозили в МИД Великобритании. По словам британского дипломата Лиз Трасс, Соединенное Королевство в данный момент рассматривает меры в отношении Москвы в случае военного конфликта с Украиной.