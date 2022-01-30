В США пригрозили России санкциями авансом

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США рассматривает введение превентивных мер в отношении РФ Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Часть санкций в отношении России, рассматриваемых в настоящее время в сенате США, предлагается ввести авансом, на случай эскалации ситуации на Украине. Об этом заявил сенатор Роберт Менендес.

«Некоторые санкции могут быть применены авансом. Работа над пакетом санкций продвигается быстро», — приводит РИА «Новости» слова Менендеса.

Желание Сената США ввести превентивные санкции в отношении России подтвердил и коллега Менендеса, республиканец Джим Риш. По его словам, в последние дни сенаторы работают над пакетом ограничительных мер 24 часа в сутки.

Ранее санкциями России пригрозили в МИД Великобритании. По словам британского дипломата Лиз Трасс, Соединенное Королевство в данный момент рассматривает меры в отношении Москвы в случае военного конфликта с Украиной.

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Часть санкций в отношении России, рассматриваемых в настоящее время в сенате США, предлагается ввести авансом, на случай эскалации ситуации на Украине. Об этом заявил сенатор Роберт Менендес. «Некоторые санкции могут быть применены авансом. Работа над пакетом санкций продвигается быстро», — приводит РИА «Новости» слова Менендеса. Желание Сената США ввести превентивные санкции в отношении России подтвердил и коллега Менендеса, республиканец Джим Риш. По его словам, в последние дни сенаторы работают над пакетом ограничительных мер 24 часа в сутки. Ранее санкциями России пригрозили в МИД Великобритании. По словам британского дипломата Лиз Трасс, Соединенное Королевство в данный момент рассматривает меры в отношении Москвы в случае военного конфликта с Украиной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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