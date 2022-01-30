В США пригрозили России санкциями авансом

Часть санкций в отношении России, рассматриваемых в настоящее время в сенате США, предлагается ввести авансом, на случай эскалации ситуации на Украине. Об этом заявил сенатор Роберт Менендес.
«Некоторые санкции могут быть применены авансом. Работа над пакетом санкций продвигается быстро», — приводит РИА «Новости» слова Менендеса.
Желание Сената США ввести превентивные санкции в отношении России подтвердил и коллега Менендеса, республиканец Джим Риш. По его словам, в последние дни сенаторы работают над пакетом ограничительных мер 24 часа в сутки.
Ранее санкциями России пригрозили в МИД Великобритании. По словам британского дипломата Лиз Трасс, Соединенное Королевство в данный момент рассматривает меры в отношении Москвы в случае военного конфликта с Украиной.
Часть санкций в отношении России, рассматриваемых в настоящее время в сенате США, предлагается ввести авансом, на случай эскалации ситуации на Украине. Об этом заявил сенатор Роберт Менендес. «Некоторые санкции могут быть применены авансом. Работа над пакетом санкций продвигается быстро», — приводит РИА «Новости» слова Менендеса. Желание Сената США ввести превентивные санкции в отношении России подтвердил и коллега Менендеса, республиканец Джим Риш. По его словам, в последние дни сенаторы работают над пакетом ограничительных мер 24 часа в сутки. Ранее санкциями России пригрозили в МИД Великобритании. По словам британского дипломата Лиз Трасс, Соединенное Королевство в данный момент рассматривает меры в отношении Москвы в случае военного конфликта с Украиной.