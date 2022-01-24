Правительство предложило оставить рост цен на молочные продукты

25 января 2022 в 00:29 Размер текста - 17 +

В правительстве придумали, как сдержать цены на молочную продукцию Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Цены на продукты в России В России хотят проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли, чтобы не допустить подорожания на ее продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. «Учитывая сокращение поголовья, волатильность рубля и зависимость от иностранных препаратов и рост стоимости кормов, молочной отрасли необходимы дополнительные меры поддержки, которые будут способствовать развитию отрасли и позволят не допустить роста цен на молочную продукцию. Вице-премьер поручила профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки отрасли, а также предоставление компенсации затрат на приобретение кормов в 2022 году», — отметили в пресс-службе. Абрамченко 24 января провела совещание по текущей ситуации в молочной отрасли и ее развитию. В ней приняли участие представители Минсельхоза, Минпромторга, Минфина, Минобрнауки, Россельхознадзора, Росстата. Крупнейшие ритейлеры России — X5 Group (компания, управляющая магазинами «Пятерочка» и «Перекресток») и «Магнит» намерены не повышать наценки на базовые продукты питания больше чем на 10%. Наценка будет ограничена на около 200 товарных позиций, например, на овощи из «борщевого набора», хлеб, молоко, сливочное масло и гречневую крупу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России хотят проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли, чтобы не допустить подорожания на ее продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. «Учитывая сокращение поголовья, волатильность рубля и зависимость от иностранных препаратов и рост стоимости кормов, молочной отрасли необходимы дополнительные меры поддержки, которые будут способствовать развитию отрасли и позволят не допустить роста цен на молочную продукцию. Вице-премьер поручила профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки отрасли, а также предоставление компенсации затрат на приобретение кормов в 2022 году», — отметили в пресс-службе. Абрамченко 24 января провела совещание по текущей ситуации в молочной отрасли и ее развитию. В ней приняли участие представители Минсельхоза, Минпромторга, Минфина, Минобрнауки, Россельхознадзора, Росстата. Крупнейшие ритейлеры России — X5 Group (компания, управляющая магазинами «Пятерочка» и «Перекресток») и «Магнит» намерены не повышать наценки на базовые продукты питания больше чем на 10%. Наценка будет ограничена на около 200 товарных позиций, например, на овощи из «борщевого набора», хлеб, молоко, сливочное масло и гречневую крупу.