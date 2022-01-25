Производители багетов сообщили о подорожании хлеба на 30%

25 января 2022 в 22:48 Размер текста - 17 +

Цены на хлеб вырастут из-за резкого повышения его себестоимости Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Российском подразделение финской компании Fazer Group, которая входит в пятерку ведущих производителей хлебобулочных изделий в России, сообщили, что с 1 февраля 2022 года цены на хлеб вырастут от 16,5 до 30%. Об этом говорится в письме директора по продажам ООО «Фацер» Анатолия Бренера. «Российское подразделение финской Fazer Group предупредило партнеров о повышении отпускных цен на свою продукцию. С 1 февраля цены вырастут от 16,5 до 30% в зависимости от категории», — пишет РБК со ссылкой на текст письма Бренера. Отмечается, что резкий рост цен связан с увеличением себестоимости хлеба на более чем 18%. При этом по данным Росстатта, за 2021 год цены на хлебобулочные изделия уже выросли на 10%. Также на рост цен оказывает влияние дефицит твердой пшеницы и рост цен на сырье: муку и зерновые культуры. Ранее крупнейшие торговые сети заявили о намерении сдержать рост цен на дешевые базовые продукты. В частности это овощи, хлеб и молоко. Ограничить наценки планируют на 10%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Российском подразделение финской компании Fazer Group, которая входит в пятерку ведущих производителей хлебобулочных изделий в России, сообщили, что с 1 февраля 2022 года цены на хлеб вырастут от 16,5 до 30%. Об этом говорится в письме директора по продажам ООО «Фацер» Анатолия Бренера. «Российское подразделение финской Fazer Group предупредило партнеров о повышении отпускных цен на свою продукцию. С 1 февраля цены вырастут от 16,5 до 30% в зависимости от категории», — пишет РБК со ссылкой на текст письма Бренера. Отмечается, что резкий рост цен связан с увеличением себестоимости хлеба на более чем 18%. При этом по данным Росстатта, за 2021 год цены на хлебобулочные изделия уже выросли на 10%. Также на рост цен оказывает влияние дефицит твердой пшеницы и рост цен на сырье: муку и зерновые культуры. Ранее крупнейшие торговые сети заявили о намерении сдержать рост цен на дешевые базовые продукты. В частности это овощи, хлеб и молоко. Ограничить наценки планируют на 10%.