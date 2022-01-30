Подрядчик халатно выполнил работы по приспособлению здания ЗАГСа под нужды инвалидов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подрядчик властей Тобольска, выигравший тендер по оборудованию ЗАГСа под нужны инвалидов, установил на входе в учреждение ржавый подъемник. Об этом говорится в решении УФАС по Тюменской области, размещенном на сайте ведомства. Однако компанию не внесут в список недобросовестных поставщиков.

«Подрядчик выполнял ремонт входной группы для обеспечения доступа маломобильных групп населения в городском ЗАГСе. Работы выполнены не в полном объеме, имуществу заказчика нанесен ущерб, а подъемная платформа для инвалидов имеет следы ржавчины», — говорится в решении УФАС по Тюменской области.

Во время работы подрядчик (ООО «Симекс») допустил более десятка нарушений. Он вовремя не предоставил нужные акты, справки и сертификаты. Кроме того, строители раскололи плитку лестницы, плохо замазали швы, неровно уложили асфальт, наделали в нем дырок.

Согласно данным с сайта госзакупок, при стоимости контракта в почти 930 тысяч рублей, в итоге оплачено было лишь 672 000. Управление административно-хозяйственного обслуживания администрации Тобольска попросило УФАС включить компанию в реестр недобросовестных поставщиков. Однако властям отказали.

В отношении заказчика возбудили проверку. Все дело в том, что управление слишком поздно внесло данные об одностороннем расторжении контракта на сайт госзакупок. По закону, по этой причине «Симекс» нельзя внести в реестр нарушителей.

URA.RU направило запрос в мэрию Тобольска. Ответ ожидается. Контактных данных подрядчика в открытом доступе не обнаружено, однако агентство готово предоставить компании возможность высказать свою позицию.

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