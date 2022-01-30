30 января 2022
29 января 2022
28 января 2022

В Екатеринбурге взлетели цены на жилье с окраин

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Александра Высокинского по Орджоникидзевскому району. Екатеринбург, многоэтажка, многоэтажный дом, недвижимость, спальный район, панельный дом, многоквартирный дом, панелька
Квартиры на окраинах стали дороже Фото:

Цены на квартиры в таких микрорайонах Екатеринбурга, как Вторчермет, Сортировка, Елизавет, Синие Камни и Компрессорный за первый месяц 2022 года подскочили на 3,4%. Об этом сообщают аналитики Уральской палаты недвижимости (УПН) на сайте организации.

«Жилые объекты третьего ценового пояса стали дороже на 3,4% за четыре недели, квадратный метр таких объектов приобретают за 78 373 руб», — говорится в отчете УПН. Специалисты также отмечают, что за месяц средняя цена по городу выросла на 2,5%, за год — на 20,1%.

Ранее сообщалось, что на рынке вторичного жилья прослеживается дефицит предложений. Количество продаваемых объектов в 2021 году снизилось на 26,6%. По итогам 2021 года статисты УПН зафиксировали прирост в цене вторичного жилья в городе на 19,2%.

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Цены на квартиры в таких микрорайонах Екатеринбурга, как Вторчермет, Сортировка, Елизавет, Синие Камни и Компрессорный за первый месяц 2022 года подскочили на 3,4%. Об этом сообщают аналитики Уральской палаты недвижимости (УПН) на сайте организации. «Жилые объекты третьего ценового пояса стали дороже на 3,4% за четыре недели, квадратный метр таких объектов приобретают за 78 373 руб», — говорится в отчете УПН. Специалисты также отмечают, что за месяц средняя цена по городу выросла на 2,5%, за год — на 20,1%. Ранее сообщалось, что на рынке вторичного жилья прослеживается дефицит предложений. Количество продаваемых объектов в 2021 году снизилось на 26,6%. По итогам 2021 года статисты УПН зафиксировали прирост в цене вторичного жилья в городе на 19,2%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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