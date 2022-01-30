В Екатеринбурге взлетели цены на жилье с окраин

31 января 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

Квартиры на окраинах стали дороже Фото: Анна Майорова © URA.RU Цены на квартиры в таких микрорайонах Екатеринбурга, как Вторчермет, Сортировка, Елизавет, Синие Камни и Компрессорный за первый месяц 2022 года подскочили на 3,4%. Об этом сообщают аналитики Уральской палаты недвижимости (УПН) на сайте организации. «Жилые объекты третьего ценового пояса стали дороже на 3,4% за четыре недели, квадратный метр таких объектов приобретают за 78 373 руб», — говорится в отчете УПН. Специалисты также отмечают, что за месяц средняя цена по городу выросла на 2,5%, за год — на 20,1%. Ранее сообщалось, что на рынке вторичного жилья прослеживается дефицит предложений. Количество продаваемых объектов в 2021 году снизилось на 26,6%. По итогам 2021 года статисты УПН зафиксировали прирост в цене вторичного жилья в городе на 19,2%. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Цены на квартиры в таких микрорайонах Екатеринбурга, как Вторчермет, Сортировка, Елизавет, Синие Камни и Компрессорный за первый месяц 2022 года подскочили на 3,4%. Об этом сообщают аналитики Уральской палаты недвижимости (УПН) на сайте организации. «Жилые объекты третьего ценового пояса стали дороже на 3,4% за четыре недели, квадратный метр таких объектов приобретают за 78 373 руб», — говорится в отчете УПН. Специалисты также отмечают, что за месяц средняя цена по городу выросла на 2,5%, за год — на 20,1%. Ранее сообщалось, что на рынке вторичного жилья прослеживается дефицит предложений. Количество продаваемых объектов в 2021 году снизилось на 26,6%. По итогам 2021 года статисты УПН зафиксировали прирост в цене вторичного жилья в городе на 19,2%.