Авария произошла 31 января (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 31 января автобус столкнулся с автокраном. Об этом URA.RU рассказал очевидец происшествия. По предварительным данным, три пассажира автобуса пострадали.

«Авария произошла возле здания ГИБДД на проспекте Маршала Голикова. Как понимаю, автобус столкнулся с краном. На месте уже стоят автомобили разных экстренных служб», — сообщил очевидец.

В ОГИБДД УМВД России по Кургану URA.RU объяснили, что авария произошла на проспекте Голикова, 25а. «КамАЗ с автокраном двигался со стороны здания ГИБДД и, выезжая на проспект Маршала Голикова со второстепенной на главную дорогу, не уступил дорогу автобусу ПАЗ. ПАЗ въехал в заднюю часть автокрана», — рассказали в ГИБДД. В полиции добавили, что, по предварительным данным, в ДТП пострадали три пассажира автобуса.

На месте аварии в Кургане работают специалисты экстренных служб Фото: читатель URA.RU