29 января 2022
28 января 2022

В Кургане автобус столкнулся с автокраном. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла 31 января (архивное фото) Фото:

В Кургане 31 января автобус столкнулся с автокраном. Об этом URA.RU рассказал очевидец происшествия. По предварительным данным, три пассажира автобуса пострадали.

«Авария произошла возле здания ГИБДД на проспекте Маршала Голикова. Как понимаю, автобус столкнулся с краном. На месте уже стоят автомобили разных экстренных служб», — сообщил очевидец.

В ОГИБДД УМВД России по Кургану URA.RU объяснили, что авария произошла на проспекте Голикова, 25а. «КамАЗ с автокраном двигался со стороны здания ГИБДД и, выезжая на проспект Маршала Голикова со второстепенной на главную дорогу, не уступил дорогу автобусу ПАЗ. ПАЗ въехал в заднюю часть автокрана», — рассказали в ГИБДД. В полиции добавили, что, по предварительным данным, в ДТП пострадали три пассажира автобуса.

На месте аварии в Кургане работают специалисты экстренных служб
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В Кургане 31 января автобус столкнулся с автокраном. Об этом URA.RU рассказал очевидец происшествия. По предварительным данным, три пассажира автобуса пострадали. «Авария произошла возле здания ГИБДД на проспекте Маршала Голикова. Как понимаю, автобус столкнулся с краном. На месте уже стоят автомобили разных экстренных служб», — сообщил очевидец. В ОГИБДД УМВД России по Кургану URA.RU объяснили, что авария произошла на проспекте Голикова, 25а. «КамАЗ с автокраном двигался со стороны здания ГИБДД и, выезжая на проспект Маршала Голикова со второстепенной на главную дорогу, не уступил дорогу автобусу ПАЗ. ПАЗ въехал в заднюю часть автокрана», — рассказали в ГИБДД. В полиции добавили, что, по предварительным данным, в ДТП пострадали три пассажира автобуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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