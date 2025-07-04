Дворец культуры и несколько домов в Кургане временно остались без воды

Временно перекроют воду
Из-за ремонта на водопроводе в Кургане временно без холодного водоснабжения остались Дворец культуры железнодорожников (ДКЖ) и ряд домов. Об этом говорится в соцсетях.
«В связи с ремонтными работами на сетях водопровода на улице Станционной без ХВС площадь Слосмана, ДКЖ. На месте работают специалисты», — сообщается в telegram-канале «Водного союза».
Временно без ХВС:
- ул. Станционная, 8, 10, 10А, 12, 14;
- ул. Красина, 63А, 67, 69, 71, 73, 73А, 75, 75А, 77.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!