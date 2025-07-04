04 июля 2025

Дворец культуры и несколько домов в Кургане временно остались без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Временно перекроют воду
Временно перекроют воду Фото:

Из-за ремонта на водопроводе в Кургане временно без холодного водоснабжения остались Дворец культуры железнодорожников (ДКЖ) и ряд домов. Об этом говорится в соцсетях.

«В связи с ремонтными работами на сетях водопровода на улице Станционной без ХВС площадь Слосмана, ДКЖ. На месте работают специалисты», — сообщается в telegram-канале «Водного союза».

Временно без ХВС:

  • ул. Станционная, 8, 10, 10А, 12, 14;
  • ул. Красина, 63А, 67, 69, 71, 73, 73А, 75, 75А, 77.

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Из-за ремонта на водопроводе в Кургане временно без холодного водоснабжения остались Дворец культуры железнодорожников (ДКЖ) и ряд домов. Об этом говорится в соцсетях. «В связи с ремонтными работами на сетях водопровода на улице Станционной без ХВС площадь Слосмана, ДКЖ. На месте работают специалисты», — сообщается в telegram-канале «Водного союза». Временно без ХВС:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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