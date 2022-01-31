В Кремле обеспокоены санкциями Британии против олигархов из РФ

31 января 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков назвал заявление о санкциях тревожным Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности У России вызывают беспокойство заявления Великобритании о возможных санкциях в отношении российских олигархов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это очень тревожное заявление из Лондона. Не только для нас и наших компаний. Это демонстрирует изрядную непредсказуемость Лондона и повод для обеспокоенности международных финансовых и бизнес-структур», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Песков назвал это неприкрытой атакой на бизнес, потому что у российских компаний в качестве акционеров и соинвесторов есть компании Британии. По его словам, британское правительство угрожает и своему бизнесу. Это заявление подрывает инвестиционную привлекательность Великобритании, считает пресс-секретарь главы государства. «Англосаксы изрядно накачивают напряжение в Европе. Нам, европейцам, стоит задуматься, когда страна, которая находится за пределами континента, нагнетает напряженность у нас дома», — высказался Песков. В Великобритании обсуждают возможность введения санкций в отношении российских олигархов. Причиной стала ситуация вокруг Украины. Times сообщило, что Британия готовит «болезненные санкции». В случае введения ограничений может пострадать российская экономика, заявил источник в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У России вызывают беспокойство заявления Великобритании о возможных санкциях в отношении российских олигархов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это очень тревожное заявление из Лондона. Не только для нас и наших компаний. Это демонстрирует изрядную непредсказуемость Лондона и повод для обеспокоенности международных финансовых и бизнес-структур», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Песков назвал это неприкрытой атакой на бизнес, потому что у российских компаний в качестве акционеров и соинвесторов есть компании Британии. По его словам, британское правительство угрожает и своему бизнесу. Это заявление подрывает инвестиционную привлекательность Великобритании, считает пресс-секретарь главы государства. «Англосаксы изрядно накачивают напряжение в Европе. Нам, европейцам, стоит задуматься, когда страна, которая находится за пределами континента, нагнетает напряженность у нас дома», — высказался Песков. В Великобритании обсуждают возможность введения санкций в отношении российских олигархов. Причиной стала ситуация вокруг Украины. Times сообщило, что Британия готовит «болезненные санкции». В случае введения ограничений может пострадать российская экономика, заявил источник в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества.