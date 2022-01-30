30 января 2022
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В Челябинской области выросла смертность

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, венок, ритуальные услуги, скорбь
Количество умерших увеличилось на 10,4% (фото из архива) Фото:

В 2021 году в Челябинской области умерло 60 тысяч 550 жителей, что на 10,4% больше, чем в 2020 году. Такие данные приводит Росстат.

«В 2021 году в Челябинской области умерло 60 тысяч 550 жителей региона. Это на 5 тысяч 718 человек (или на 10,4%) больше, чем в 2020 году», — говорится на сайте Росстата.

Рождаемость в области по сравнению с прошлым годом увеличилось. В регионе появилось на свет 33 тысячи 372 ребенка — на 0,4% больше, чем в 2020 году. Однако в 2021 году скончалось 142 младенца, что на 13 младенцев больше, чем за предыдущий период.

Ранее сообщалось, что смертность в регионе в 2021 году побила все рекорды по количеству умерших за последние годы. Согласно опубликованным Челябинскстатом данным, на Южном Урале в октябре 2021 года умерло 7 тысяч 30 человек. Это самый высокий показатель месячной смертности в регионе не только за прошлый год, но и за последние четыре года.

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В 2021 году в Челябинской области умерло 60 тысяч 550 жителей, что на 10,4% больше, чем в 2020 году. Такие данные приводит Росстат. «В 2021 году в Челябинской области умерло 60 тысяч 550 жителей региона. Это на 5 тысяч 718 человек (или на 10,4%) больше, чем в 2020 году», — говорится на сайте Росстата. Рождаемость в области по сравнению с прошлым годом увеличилось. В регионе появилось на свет 33 тысячи 372 ребенка — на 0,4% больше, чем в 2020 году. Однако в 2021 году скончалось 142 младенца, что на 13 младенцев больше, чем за предыдущий период. Ранее сообщалось, что смертность в регионе в 2021 году побила все рекорды по количеству умерших за последние годы. Согласно опубликованным Челябинскстатом данным, на Южном Урале в октябре 2021 года умерло 7 тысяч 30 человек. Это самый высокий показатель месячной смертности в регионе не только за прошлый год, но и за последние четыре года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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