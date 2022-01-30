В Челябинской области выросла смертность

Количество умерших увеличилось на 10,4% (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В 2021 году в Челябинской области умерло 60 тысяч 550 жителей, что на 10,4% больше, чем в 2020 году. Такие данные приводит Росстат.

«В 2021 году в Челябинской области умерло 60 тысяч 550 жителей региона. Это на 5 тысяч 718 человек (или на 10,4%) больше, чем в 2020 году», — говорится на сайте Росстата.

Рождаемость в области по сравнению с прошлым годом увеличилось. В регионе появилось на свет 33 тысячи 372 ребенка — на 0,4% больше, чем в 2020 году. Однако в 2021 году скончалось 142 младенца, что на 13 младенцев больше, чем за предыдущий период.

Ранее сообщалось, что смертность в регионе в 2021 году побила все рекорды по количеству умерших за последние годы. Согласно опубликованным Челябинскстатом данным, на Южном Урале в октябре 2021 года умерло 7 тысяч 30 человек. Это самый высокий показатель месячной смертности в регионе не только за прошлый год, но и за последние четыре года.