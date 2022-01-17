Челябинская область за один год потеряла население целого города

Смертность в регионе выросла на фоне продолжающейся второй год пандемии коронавируса (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области в 2021 году умерло 55 тыс. 373 жителя, это на 6 тыс. 456 человек больше, чем в 2020 году. За последние годы эта самый высокий показатель смертности в регионе. Это следует из данных органов статистики на официальном сайте.

За 11 месяцев 2021 года областные органы ЗАГС зарегистрировали 55 тыс. 373 умерших. За этот же период в регионе родилось 30 тыс. 636 младенцев. Таким образом, естественная убыль населения, а это когда смертность превышает рождаемость, составила 24 тыс. 737 человек. Фактически в регионе исчезло население небольшого по размерам города.

Согласно опубликованным Челябинскстатом данным, смертность в регионе стала рекордной за последние годы. Если в 2021 году зарегистрировали 55 тыс. 373 умерших, то в 2020 году умерло 48 тыс. 917 человек. В 2019 году в регионе умерло 41,8 тыс. человек — население области сократилось на 8 тыс. 793 человека.

Согласно ранее опубликованным Челябинскстатом данным, на Южном Урале в октябре 2021 года умерло 7 тыс. 30 человек. Это также самый высокий показатель смертности в регионе не только за прошлый год, но и за последние четыре года.

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