Пермяки просят депутата Госдумы дать им тепло

Жители Ныроба просят депутата Ирину Ивенских решить проблему с отоплением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители поселка Ныроб (Пермский край) обратились к депутату Госдумы от Пермского края Ирине Ивенских из-за проблем с отоплением. Об этом URA.RU рассказал местный житель и общественный деятель Василий Носов.

«Обратились по проблеме с отоплением к Ирине Ивенских, приезжал даже представитель общественной приемной президента. Только после его приезда какое-то шевеление началось», — рассказал Носов.

По словам общественника, в поселке уже давно остро обстоит проблема с отоплением домов. Его часто отключают на несколько дней или даже недель. Когда включают обратно, то этого хватает только, чтобы жители просто не замерзли — батареи греют слабо, отметил Носов.

По его словам, после приезда представителя общественной приемной президента и прокурора сломанную теплотрассу и котельную отремонтировали за два дня и начали привозить дрова. Однако после подачи горячей воды в дома и квартиры, как рассказал Носов, начались порывы батарей и труб теплотрассы. Многие из них очень старые и нуждаются в обновлении, однако этим никто не занимается, отметил общественник.

Ранее URA.RU также рассказывало и о другой проблеме Ныроба — отсутствии газа. Более чем 500 квартир в поселке были отключены от центрального газоснабжения, из-за чего местные жители вынуждены пользоваться электроплитками. Власти Чердынского городского округа отключили в домах газ, сославшись на то, что это небезопасно. Жители поселка позже обратились в суд, который потребовал восстановить газоснабжение. Однако решение суда не сказалось на проблеме, поэтому жители обратились к главе СК и в Генпрокуратуру.

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