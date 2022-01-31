31 января 2022
30 января 2022
28 января 2022

Пермяки просят депутата Госдумы дать им тепло

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
Жители Ныроба просят депутата Ирину Ивенских решить проблему с отоплением Фото:

Жители поселка Ныроб (Пермский край) обратились к депутату Госдумы от Пермского края Ирине Ивенских из-за проблем с отоплением. Об этом URA.RU рассказал местный житель и общественный деятель Василий Носов.

«Обратились по проблеме с отоплением к Ирине Ивенских, приезжал даже представитель общественной приемной президента. Только после его приезда какое-то шевеление началось», — рассказал Носов.

По словам общественника, в поселке уже давно остро обстоит проблема с отоплением домов. Его часто отключают на несколько дней или даже недель. Когда включают обратно, то этого хватает только, чтобы жители просто не замерзли — батареи греют слабо, отметил Носов.

По его словам, после приезда представителя общественной приемной президента и прокурора сломанную теплотрассу и котельную отремонтировали за два дня и начали привозить дрова. Однако после подачи горячей воды в дома и квартиры, как рассказал Носов, начались порывы батарей и труб теплотрассы. Многие из них очень старые и нуждаются в обновлении, однако этим никто не занимается, отметил общественник.

Ранее URA.RU также рассказывало и о другой проблеме Ныроба — отсутствии газа. Более чем 500 квартир в поселке были отключены от центрального газоснабжения, из-за чего местные жители вынуждены пользоваться электроплитками. Власти Чердынского городского округа отключили в домах газ, сославшись на то, что это небезопасно. Жители поселка позже обратились в суд, который потребовал восстановить газоснабжение. Однако решение суда не сказалось на проблеме, поэтому жители обратились к главе СК и в Генпрокуратуру.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители поселка Ныроб (Пермский край) обратились к депутату Госдумы от Пермского края Ирине Ивенских из-за проблем с отоплением. Об этом URA.RU рассказал местный житель и общественный деятель Василий Носов. «Обратились по проблеме с отоплением к Ирине Ивенских, приезжал даже представитель общественной приемной президента. Только после его приезда какое-то шевеление началось», — рассказал Носов. По словам общественника, в поселке уже давно остро обстоит проблема с отоплением домов. Его часто отключают на несколько дней или даже недель. Когда включают обратно, то этого хватает только, чтобы жители просто не замерзли — батареи греют слабо, отметил Носов. По его словам, после приезда представителя общественной приемной президента и прокурора сломанную теплотрассу и котельную отремонтировали за два дня и начали привозить дрова. Однако после подачи горячей воды в дома и квартиры, как рассказал Носов, начались порывы батарей и труб теплотрассы. Многие из них очень старые и нуждаются в обновлении, однако этим никто не занимается, отметил общественник. Ранее URA.RU также рассказывало и о другой проблеме Ныроба — отсутствии газа. Более чем 500 квартир в поселке были отключены от центрального газоснабжения, из-за чего местные жители вынуждены пользоваться электроплитками. Власти Чердынского городского округа отключили в домах газ, сославшись на то, что это небезопасно. Жители поселка позже обратились в суд, который потребовал восстановить газоснабжение. Однако решение суда не сказалось на проблеме, поэтому жители обратились к главе СК и в Генпрокуратуру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...